Erling Haaland gibt den BVB-Fans DIESES große Versprechen

Zwei Treffer hat Erling Haaland gegen Borussia Mönchengladbach erzielt, doch das reichte für den BVB nicht zu einem Punktgewinn.

Nach der 2:4-Pleite gegen die Fohlen meldet sich Erling Haaland nun zu Wort und macht den BVB-Fans ein Versprechen.

Erling Haaland macht Ansage: „Ihr verdient mehr“

Früh geriet der BVB gegen Gladbach in Rückstand, doch dann kam die prompte Antwort. Erling Haaland schlug innerhalb weniger Minuten zweimal eiskalt zu - jeweils nach Vorlage von Jadon Sancho.

Blöd nur, dass wenige Augenblicke später schon wieder die Torhymne der Gastgeber erklang. Nach Patzer von Roman Bürki konnte auch Gladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi einen Doppelpack schnüren.

Die Tore von Erling Haaland reichten nicht aus. Foto: imago images/Uwe Kraft

In Hälfte zwei glitt dem BVB die Partie dann aus den Händen. Gladbach erzielte schnell das 3:2 und legte Treffer Nummer vier später nach. Der BVB steht damit nach diesem Spieltag erstmals in dieser Saison nicht auf einem Champions-League-Platz.

Innerhalb einer Woche holte Dortmund damit aus drei Spielen nur einen einzigen Zähler. Deutlich zu wenig für die Ansprüche des BVB – findet offenbar auch der ehrgeizige Erling Haaland.

Via Instagram meldete der Norweger jetzt zu Wort und machte ein Versprechen: „We will work harder to be better“ (also: „Wir werden härter arbeiten, um besser zu werden“), schreibt Haaland. Weiter schreibt: „Ihr Fans, ihr verdient mehr.“

BVB: Auch Sancho zeigt Kampfeswillen

Auch Jadon Sancho postete am Samstag ein Bild mit Erling Haaland auf Twitter. „Der Kampf ist noch nicht vorbei“, schreibt er dazu.

Die Enttäuschung bei Erling Haaland und Jadon Sancho sitzt tief, doch der Kampfgeist der BVB-Stars ist geweckt. Der Wille zur Änderung ist auf jeden Fall da! (fs)