Frankfurt – Dortmund: Hammer perfekt! Mega-Knall vor Spiel

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Das neue Jahr ist für Borussia Dortmund bislang mehr als nur katastrophal gestartet. Und nun geht es zum Rückrunden-Auftakt auch noch ausgerechnet zu Eintracht Frankfurt (17. Januar, 20.30 Uhr).

Noch vor der Partie könnte es zu einem absoluten Transfer-Knall kommen! Bei Eintracht Frankfurt könnte nämlich der Top-Star Omar Marmoush fehlen. Der Stürmer steht vor einem Wechsel zu Manchester City und es wird immer konkreter. Borussia Dortmund schaut genau hin.

Frankfurt – Dortmund: Transfer-Hammer steht bevor!

Britische Medien berichten, dass sich Frankfurt und Manchester City geeinigt haben sollen. Es ist also gut möglich, dass Marmoush gegen Borussia Dortmund nicht zum Einsatz kommen wird. Es seien nur noch kleine Details zu klären, bis der Deal final über die Bühne gehen soll.

Auch interessant: Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp: Kehrt er auf die Trainerbank zurück? Seine Antwort ist eindeutig

Die Frankfurter kassieren wohl eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro. Das erste Angebot, das bei rund 65 Millionen Euro lag, wurde vom Bundesligisten abgelehnt. Inklusive Boni könnte die Summe noch auf bis zu 80 Millionen Euro steigen. Ein Hammer-Transfer für die Eintracht, die aber dadurch einen absoluten Top-Stürmer verlieren wird.

Ohne Marmoush gegen den BVB

Das letzte Mal, dass Marmoush für Frankfurt damit auf dem Platz stand, war beim 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Dienstag. Die Hoffnung war bei vielen SGE-Fans noch groß, dass er auch gegen Borussia Dortmund am Freitag spielen kann, doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Wie wichtig der 25-Jährige für die Mannschaft von Trainer Dino Topmüller ist, zeigen seine Statistiken: In 17 Bundesliga-Partien erzielte Marmoush unglaubliche 15 Tore und bereitete noch 10 weitere Treffer auf. Der BVB kann damit also aufatmen und sich Hoffnungen machen, dass in Frankfurt die dritte Niederlage in Folge verhindert werden kann.

Mehr Nachrichten für dich:

Zum Jahresauftakt gab es gegen Leverkusen eine knappe 2:3-Pleite, wenige Tage später blamierte sich die Mannschaft von Nuri Sahin bei Aufsteiger Holstein Kiel bis auf die Knochen. Mit 2:4 ging Borussia Dortmund gegen die „Störche“ unter.