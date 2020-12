Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund: BVB atmet auf! ER steht in der Startelf

Nach dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom muss Borussia Dortmund in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ran.

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund steigt am Samstag um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche-Bank-Park.

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wie kann Borussia Dortmund den Ausfall von Erling Haaland kompensieren? Verliert der BVB schon jetzt den Anschluss an die Spitze?

Alle Infos zum Spiel Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund findest du hier bei uns im Live-Ticker!

-------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-------------------

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

-------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Barkok, Silva

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Witsel, Dahoud, Schulz - Sancho, Reyna - Brandt

-------------------

14.40 Uhr: Die Ex-Dortmunder Rode und Durm stehen in der Startelf.

14.38 Uhr: Die Frankfurter starten so:

Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode - Durm, Kamada, Kostic - Barkok, Silva

14.32 Uhr: Erleichterung bei den Fans von Borussia Dortmund: Mats Hummels ist rechtzeitig fit geworden und kann spielen. Zudem feiert Zagadou sein Saisondebüt.

14.30 Uhr: Die Aufstellung ist da! So startet der BVB:

Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Witsel, Dahoud, Schulz - Sancho, Reyna - Brandt

12.56 Uhr: Frankfurt-Coach Adi Hütter über den Haaland-Ausfall: „Ich glaube, er ist definitiv in seiner Art überhaupt nicht zu ersetzen. Er schießt viele, viele Tore. Wie er dazu anläuft, seine Bewegungen sind einzigartig. Das ist sicher ein Nachteil für den BVB.“

10.47 Uhr: Die Liste der Ausfälle bei Borussia Dortmund wird immer länger. Neben Guerreiro soll auch Manuel Akanji nicht in den Bus gestiegen sein. Damit fehlen dem BVB: Akanji, Guerreiro, Meunier, Delaney, Reinier, Schmelzer und Haaland.

09.35 Uhr: Matchday! Einen wunderschönen Samstagmorgen! Heute steigt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

21.58 Uhr: Schlechte Nachrichten für den BVB. Die "Ruhr Nachrichten" berichten, dass Raphael Guerreiro mit Oberschenkelproblemen ausfällt. Er soll die Reise nach Frankfurt nicht mit angetreten haben.

21.54 Uhr: Ein Rückblick auf die vergangene Saison: In Frankfurt im Hinspiel gab der BVB nach zweifacher Führung doch noch den Sieg aus der Hand. Kurz vor Schluss glich Thomas Delaney per Eigentor zum 2:2 aus. Im Rückspiel revanchierte sich der BVB und schenkte Frankfurt gleich vier Treffer ein.

17.56 Uhr: Eine Option für die Innenverteidigung ist offenbar Zagadou. „Zagadou hat seit mehreren Monaten nicht gespielt, er könnte aber anfangen“, verriet Favre.

17.54 Uhr: Zu Personalsituation sagte Trainer Lucien Favre: „Mats hat einen harten Schlag abbekommen. Wir werden heute sehen, ob er morgen spielen kann. Es sind mehrere Spieler angeschlagen.“

16.45 Uhr: Neben der Defensiv-Situation stellt sich vor allem die Frage: Wer wird für Borussia Dortmund die Tore schießen, wenn Haaland fehlt? Möglicherweise könnte sogar Youssoufa Moukoko sein Startelfdebüt feiern.

16.22 Uhr: Thomas Meunier (Wadenverletzung), Thomas Delaney (Rückenblessur), Reinier (häusliche Isolation), Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) und Erling Haaland (Muskelfaserriss) fallen definitiv aus. Bei allen anderen will Favre abwarten.

--------------

News zu Borussia Dortmund:

---------------

14.45 Uhr: Borussia Dortmund will nach der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Köln die Wende in der Bundesliga schaffen. „Wenn man Fußball spielt, will man gewinnen. Wenn die Spieler heute Abend in den Bus steigen, fahren wir nach Frankfurt, um zu gewinnen“, so Sportdirektor Michael Zorc. „Wir haben gegen Köln Punkte abgegeben, die wollen wir uns möglichst wiederholen.“

Freitag, 14.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Spiel Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund! Hier bekommst du alle Informationen zur Partie.