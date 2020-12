Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund | DFB-Pokal: Sancho macht Achtelfinale perfekt

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wird es nochmal ernst, die 2. Runde des DFB-Pokal steht an. Das Duell lautet: Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in die Begegnung, Eintracht Braunschweig ist als Zweitliga-Aufsteiger der Underdog.

Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund | 2. Runde DFB-Pokal

Zieht Borussia Dortmund trotz der schwachen Form in die 2. Runde des DFB-Pokal ein, oder gelingt Eintracht Braunschweig gegen den BVB die große Überraschung?

-----------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Hummels (13.), 0:2 Sancho (90.+2)

-----------------------------

Aufstellungen:

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Wydra, Nikolaou, Schlüter - P. Kammerbauer, Ben Balla - Kaufmann, Kobylanski, Bär – Abdullahi

Dortmund: Hitz - Morey, Zagadou, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Brandt Sancho, Reyna – Tigges

----------------------------

90.+4: Schluss in Braunschweig

Der BVB gewinnt am Ende mit 2:0 gegen den Zweitligisten und zieht ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. Das war keine Glanzleistung, aber am Ende sourverän. Braunschweig gebührt Ehre für einen couragierten Auftritt.

90.+2: TOOOOR für Dortmund!

Sancho macht nach einem Konter den Deckel drauf.

90.+1: Es gibt vier Minuten oben drauf!

90.: Eintracht Braunschweig kommt jetzt nicht mehr an den Ball. So wird das nichts mehr, so bringt der BVB den Sieg über die Zeit. Die Frage ist, wie lange nachgespielt wird.

88.: Nein, so nicht! Der Kroos-Freistoß geht gut einen halben Meter links über das Tor von Hitz.

87.: Vielleicht mit diesem Freistoß: Akanji bringt Proschwitz etwa 17 Metern vor dem BVB-Tor zu Fall. Eine gute Gelegenheit für Felix Kroos, hier den Lucky Punch zu markieren.

85.: Tigges kann den Deckel draufmachen, läuft aus halbrechter Position frei auf Fejzic zu. Den schwachen Schuss des Dortmunders kann der Eintracht-Schlussmann aber zur Ecke klären, die nichts einbringt.

85.: Wann geht Braunschweig hier ins Risiko? Bisher schmeißen sie noch nicht alles nach vorn. Klar ist: Für den BVB werden es alles andere als entspannte Schlussminuten.

83.: Comeback nach Verletzungspause beim BVB: Hazard ist zurück auf dem Platz. Für ihn geht Reyna. Außerdem kommt Meunier für Morey.

81.: Geht hier noch was für die Eintracht? Trainer Daniel Meyer bringt mit Nick Proschwitz noch einmal Offensivpower ins Spiel! Auch Kroos ist neu dabei. Ausgewechselt wurden dafür Abdullahi und Ben Balla.

72.: Das sieht nicht gut aus bei Wiebe! Der Braunschweig hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Oberschenkel, wird behandelt - und muss dann runter. Ziegele kommt neu für ihn aufs Feld. Otto kommt für Kobylanski.

66.: Auch Tigges kann hier für den zweiten BVB-Treffer sorgen. Nur wenige Meter vor dem Tor von Fejzic kann der Aushilfsstürmer ohne zu springen zum Kopfball kommen. Allerdings bringt er nicht ausreichend Kraft hinter den Versuch. Wenig später versucht es Guerreiro mit einer Volleyabnahme nach einer Ecke, verzieht aber weit.

63.: Beim BVB verlässt Julian Brandt den Platz. Zweimal hätte der Nationalspieler die Gästeführung ausbauen können. Ihn ersetzt Kapitän Marco Reus.

56.: Lattenknaller für die Eintracht!

Abdullahi schickt Bär in den Lauf, der aus gut 15 Metern abschließen kann - und den Ball mit voller Wucht an die Querlatte hinter Marwin Hitz hämmert. Der Ausgleich war so nah!

51.: Gefährliche Aktion des BVB: Brandt bekommt den Ball gut von Bellingham in den Lauf gespielt, setzt ihn aber per Direktabnahme ins Außennetz. Da war mehr drin!

46.: Weiter geht es! Bei Borussia Dortmund gibt es eine Überraschung: Mats Hummels bleibt in der Kabine, für ihn kommt Manuel Akanji ins Spiel. Ob eine Verletzung beim Torschützen zum 0:1 vorliegt, ist noch unklar.

45.+1: Halbzeit!

Die Führung für den BVB ist verdient. Braunschweig muss in diesem weitegehend recht faden Pokalduell allerdings noch nicht aufgeben - schließlich verpassten es die Gäste, ihre Führung weiter auszubauen. In der zweiten Halbzeit ist auch für den Zweitligisten noch etwas möglich!

45.: Die Eintracht zeigt sich nach einer Phase der Dortmunder Dominanz auch mal wieder! Kobylanski hätte gut 25 Meter vor dem BVB-Tor ein wenig Platz gehabt, doch die Ballannahme misslingt ihm und der BVB bekommt die Situation schnell wieder runter Kontrolle.

40.: Der BVB lässt die Eintracht jetzt viel laufen, schiebt den Ball hin und her. Braunschweig steht sehr tief, kann bei Vorstößen der Gäste jetzt aber im entscheidenden Moment zupacken.

34.: Freistoß des BVB in den Eintracht-Strafraum: Bellingham setzt sich gut durch, legt sich den Ball selbst hoch und zieht aus kurzer Distanz ab. Fejzic pariert. Ein sehenswerter Versuch der Dortmunder, aber zuvor regelwidrig. Der Youngster hatte im Abseits gestanden.

24.: Zweite Gelbe Karte der Partie: Auch Bellingham wird nach Foulspiel an Balla verwarnt.

23.: Die erste Chance für den BTSV - und was für eine! Kobylanski spielt in die Mitte, doch Bär verpasst um Haaresbreite. Kein Problem für Hitz, der schnell unten ist.

22.: Was macht Fejzic da? Der Eintracht-Keeper vertendelt den Ball am eigenen 5er, Tigges geht dazwischen. Der Ball kommt zu Brandt, doch der Mittelfeldspieler drischt den Ball deutlich übers Tor. Das hätte das 2:0 sein müssen.

19.: Ben Balla räumt Brandt ab und holt sich die erste Gelbe Karte der Partie.

TOOOOOR FÜR DEN BVB!

13.: Da ist es geschehen: Ein Sancho-Freistoß segelt in den Eintracht-Strafraum. Die Hausherren bekommen die Situation nicht richtig geklärt, Hummels stochert den Ball vorbei an Fejzic ins Tor.

Mats Hummels trifft früh zum 1:0 für den BVB. Foto: imago images / MIS

5. Minute: Die Eintracht zeigt couragierte erste Minuten und hält den Favoriten vom eigenen Tor weg.

20 Uhr: Anpfiff im Eintracht-Stadion

19.29 Uhr: Debütant Steffen Tigges spielt normalerweise für die U23. In 18 Spielen erzielte er 12 Treffer. Youssoufa Moukoko ist derweil gar nicht im Kader von Borussia Dortmund.

19.09 Uhr: Die Gastgeber starten so:

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Wydra, Nikolaou, Schlüter - P. Kammerbauer, Ben Balla - Kaufmann, Kobylanski, Bär – Abdullahi

19.05 Uhr: Überraschung in der Startelf bei Borussia Dortmund! Steffen Tigges feiert sein Profi-Debüt.

Dortmund: Hitz - Morey, Zagadou, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Brandt Sancho, Reyna – Tigges

15.22 Uhr: Der BVB verzichtet wohl auf einen großen Hoffnungsträger der Fans. Wie der Bezahlsender „Sky“ berichtet, steht Rekord-Youngster Youssoufa Moukoko nicht im Kader für das Zweitrunden-Match bei der Eintracht. Der 16-Jährige war zuletzt einer der wenigen Lichtblicke bei den kriselnden Dortmundern gewesen.

11.26 Uhr: Braunschweig hat in der aktuellen Zweitliga-Saison zwar große Probleme und verlor dort auch die beiden vergangenen Heimspiele gegen die SpVgg Greuther Fürth und den VfL Osnabrück. Gegen Borussia Dortmund gelang der Eintracht 2005 aber schon einmal eine Pokal-Sensation. Damals gewann der Zweitligist nach zweimaligem Ausfall des Flutlichts mit 2:1.

Dienstag, 22. Dezember, 07.37 Uhr: Es ist soweit! Das letzte Spiel des Jahres steht an. Wie wird sich der BVB gegen die Eintracht aus Braunschweig präsentieren.

19.24 Uhr: Während Haaland noch verletzt ist, sucht Jadon Sancho weiter nach seiner Form. Der 20-Jährige kann nicht an seine Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Jetzt gibt es weitere schlechte Nachrichten!

16.36 Uhr: Bei Erling Haaland müssen die Fans sich noch etwas gedulden. „Wir sind froh, dass er wieder da ist und dass es bergauf geht. Er ist komplett im Soll vom zeitlichen Ablauf her und wir gehen davon aus, dass er sofort zu Beginn im Januar wieder da ist", erklärte Terzic.

16.12 Uhr: Hoffnung auf das Comeback gibt es bei Thorgan Hazard. Der Belgier musste zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Folge mit Oberschenkel-Problemen aussetzen. Am Montag kehrte er nun jedoch ins Training zurück und könnte eine Option sein. „Thorgan steht heute mit uns zum ersten Mal auf dem Platz und wird komplett beim Mannschaftstraining dabei sein. Danach entscheiden wir, ob es für morgen reicht“, kündigte Trainer Edin Terzic.

15.18 Uhr: Terzic über den Gegner: „Sie haben in der Offensive große Qualität und Tempo auf den Flügeln. Sie wollen Fußball spielen. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer zufriedenstellend waren, waren sie in den vergangenen Spielen sehr engagiert und hatten eine gute Organisation.“

--------------

-------------

14.22 Uhr: An das letzte Pokalduell hat der BVB keine guten Erinnerungen. In der ersten Runde der Saison 2005/06 unterlag Dortmund mit 1:2. „Wir haben da schon einmal eine bittere Niederlage einstecken müssen. Aber kein aktueller Spieler ist damals schon dabei gewesen. Das ist das Gute daran“, sagt Zorc.

Montag, 12.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spiel des Jahres 2020. Für Eintracht Braunschweig ist es ein echtes Highlight zum Jahresabschluss, für den BVB hingegen wird es eine Pflichtaufgabe sein.