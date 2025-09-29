Ex-Klub von Edin Terzic schmeißt Trainer raus! Wird sein Comeback jetzt ein Thema?

Seit er Borussia Dortmund sensationell ins Finale der Champions League führte, ist es trainertechnisch ruhig um Edin Terzic geworden. Der einstige BVB-Coach hat seither keinen neuen Posten an der Seitenlinie angetreten, fungiert stattdessen als TV-Experte.

Doch wann immer bei einem halbwegs bekannten Klub ein Trainer von Bord gehen muss, fällt als Nachfolger der Name Edin Terzic. So war es bei Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, so könnte es auch jetzt wieder bei West Ham United sein.

Edin Terzic: West Ham schmeißt Trainer raus

Trainer-Beben in der englischen Hauptstadt. Graham Potter muss bei West Ham United nach nur fünf Saisonspielen seinen Hut nehmen. Unter seiner Leitung war der Klub in eine schwere Krise gestürzt. Nach nur einem Sieg aus den ersten Spielen und dem vorletzten Tabellenplatz zogen die Vereinsbosse die Reißleine.

Auch spannend: Bellingham-Fragezeichen halten an! Jetzt haut BVB-Boss Lars Ricken auf den Tisch

Nun braucht West Ham United, das bereits am Montag (29. September) gegen Everton wieder spielt, einen neuen Cheftrainer. Könnte Edin Terzic (hier mehr über ihn lesen) wieder einmal ein heißer Kandidat werden? Schon im vergangenen Jahr soll er die Wunschlösung der Bosse gewesen sein.

Rückkehr nach vielen Jahren?

Denn beim Londoner Klub ist der 42-Jährige kein Unbekannter. Von 2015 bis 2017 assistierte er als Co-Trainer von Slaven Bilic bei den „Hammers“. Als dieser entlassen wurde, musste auch Terzic gehen, woraufhin dieser zu Borussia Dortmund zurückkehrte.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt also vielleicht doch noch das Comeback bei West Ham? Im vergangenen Winter vollzog sich bei den Londonern schon einmal ein Trainer-Wechsel. Damals musste Julen Lopetegui gehen. Die Bosse hatten laut Medienberichten sogar schon bei Edin Terzic angefragt – doch damals sagte er ab.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Neuer Trainer wurde daraufhin Graham Potter, der jetzt schon wieder Geschichte ist. Unter den ersten gehandelten Nachfolgern (Gary O’Neil, Nuno Espírito Santo und Slaven Bilic) ist der Ex-Dortmunder zwar nicht. Doch vielleicht versuchen es die West-Ham-Verantwortlichen ja nochmal in der Hoffnung, dass sich Terzic‘ Sicht der Dinge mittlerweile verändert hat.