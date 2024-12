Edin Terzic: Neuer Job Ex-BVB-Coach? Trainer-Knall steht wohl bevor

Es gibt wieder Aufregung in der Trainer-Welt in Europa! Einer, der darauf genau schaut, ist Edin Terzic. Der ehemalige BVB-Coach ist seit seinem Abschied aus der Bundesliga weiter ohne Job. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde er immer wieder mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Bei einem könnte es jetzt knallen.

West Ham United kennt Edin Terzic noch bestens. Über zwei Jahre war er beim Premier-League-Klub der Co-Trainer unter der Legende Slaven Bilic. Kehrt er nun zu den „Hammers“ zurück? Denn es könnte zu einem Rauswurf kommen.

Edin Terzic: Trainer-Rauswurf steht bevor

Muss sich Edin Terzic weiterhin gedulden, bis er wieder an der Seitenlinie steht oder geht jetzt alles ganz schnell? Bei West Ham United droht Julien Lopetegui nämlich, seinen Job als Cheftrainer des Traditionsvereins zu verlieren. Der Spanier, der erst im vergangenen Sommer zum Londoner Klub kam, enttäuschte bislang komplett.

In der Premier League steht West Ham nach 14 Spielen auf Platz 15 und hat nur noch sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Für die „Hammers“ wäre das eine Katastrophe. Deshalb steht Lopetegui vor dem Aus.

Selbst der knappe 2:1-Sie gegen die Wolverhampton Wanderers soll die West-Ham-Bosse nicht vom Gegenteil überzeugt haben. Gut möglich, dass Lopetegui bei einer weiteren Pleite oder Enttäuschung endgültig gehen muss.

Neue Aufgabe für Ex-BVB-Coach?

Da würde Edin Terzic ins Spiel kommen. Er kennt West Ham und ist aktuell vereinslos, könnte also direkt übernehmen. Allerdings wird ein anderer Kandidat gehandelt: Kasper Hjulmand, der erfolgreiche vier Jahre mit der dänischen Nationalmannschaft hatte und sie zur Weltmeisterschaft und Europameisterschaft geführt hatte, soll laut mehreren britischen Medien in der Pole-Position stehen.

Terzic wird also bei seinem ehemaligen Klub, wo er zwischen 2015 und 2017 als Co-Trainer tätig war, nicht berücksichtigt. Deshalb muss sich der 42-Jährige wohl weiterhin gedulden, bis er irgendwo eine neue Aufgabe bekommt. Aktuell gibt es noch zwei andere Trainerstellen, die für Terzic interessant werden könnten.