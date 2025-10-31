Korb um Korb für Edin Terzic – DIESE Frage drängt sich jetzt immer mehr auf

Eigentlich, ja eigentlich müsste Edin Terzic schon längst einen neuen Job als Trainer gefunden haben. Sein letztes Spiel an der Seitenlinie datiert auf den 1. Juni 2024. Bei den Fans des BVB dürfte es da klingeln: Es war nichts Geringeres als das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2).

Anschließend zog sich Edin Terzic zurück. Mangelndes Interesse an seiner Person ist bei Warten auf einen neuen Job nicht das Problem. Immer wieder wird der ehemalige Dortmund-Coach mit Top-Klubs in Verbindung gebracht (hier mehr dazu lesen). Doch mehr wurde aus dem Anfangsinteresse jetzt auch bei Juventus Turin nicht!

Edin Terzic wird nicht Trainer von Juventus

Der italienische Rekordmeister ist seit Montag (27. Oktober) ohne Trainer! Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Lazio Rom summiert sich die Sieglos-Serie der „Alten Dame“ bereits auf acht Spiele in Folge. Viel zu viel für die Verantwortlichen, die die Reißleine zogen und Trainer Igor Tudor entließen.

Die Gerüchteküche hatte sich schon in den Tagen zuvor mit möglichen Nachfolgern überschlagen. Dabei soll laut italienischen Medienberichten auch Edin Terzic ein Kandidat gewesen sein. Doch nur einen Tag nach der Entlassung Tudors zeichnet sich ein Favorit auf dessen Nachfolge ab. Der ehemalige italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti soll es wohl werden.

Terzic bleibt erstmal „nur“ Experte

Damit scheitert offenbar eine weitere Chance für den ehemaligen BVB-Coach, an die Seitenlinie zurückzukehren. Und mit der Zeit wirft das auch die Frage auf: Woran liegt es? Sein Können hat der 42-Jährige mit dem Erreichen des Pokalsiegs und Champions-League-Finales unter Beweis gestellt. Unter normalen Umständen hätte er vermutlich sofort einen Anschlussjob gefunden.

Doch stattdessen erkalten die anfänglichen Gerüchte seit anderthalb Jahren immer wieder schnell. Aber warum? Gibt es ein generelles Problem, warum sich die Vereine letztlich immer anders entscheiden? Aus Italien ist zuhören, dass Juve in diesem Fall, wohl am liebsten einen Trainer haben wollte, der Italienisch spricht. Damit war Terzic wohl raus. Doch gemessen an dieser Argumentation müssten ihm zumindest in Deutschland und England (wo er einige Zeit arbeitete) Tür und Tor offen stehen.

Denkbar ist natürlich auch, dass Edin Terzic nicht einfach wieder nur Trainer um des Trainer-Willens sein möchte. Möglich, dass er auf die perfekte Gelegenheit wie einst beim BVB wartet. Immerhin: Arbeitslos ist er nicht. Seit Anfang September ist Terzic als RTL-Experte im Einsatz und kann sein Fachwissen so zumindest an die Zuschauer weitergeben.