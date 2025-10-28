Nächster Korb für Edin Terzic! Top-Klub entscheidet sich gegen Ex-BVB-Coach

Seit seinem überraschenden Rücktritt bei Borussia Dortmund ist Edin Terzic ohne Verein. Und auch wenn er inzwischen als RTL-Experte wieder an der Seitenlinie steht – er will endlich einen neuen Trainer-Job finden.

Doch der Ex-BVB-Coach muss sich weiter gedulden. Immer wieder wurde Edin Terzic zuletzt heiß gehandelt, am Ende entschieden sich alle Klubs für einen anderen Kandidaten. So nun auch ein besonders attraktiver Verein.

Wieder ein Korb für Ex-BVB-Trainer Edin Terzic

Bei West Ham United stand er auf der Kandidatenliste, bei Fenerbahce Istanbul. Auch bei Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und Tottenham Hotspur fiel sein Name. Das Ergebnis war stets das gleiche: Ein anderer bekam den Zuschlag, Terzic ging leer aus und muss weiter auf ein neues Engagement nach dem freiwilligen BVB-Aus warten.

+++ Chaos! BVB muss Pläne über den Haufen werfen +++

Die Zeit überbrückt er mit dem Job als RTL-Experte (hier mehr). Doch richtig glücklich wird er wohl erst wieder mit einem neuen Trainerposten. Im September 2025 stellte er nochmal offensiv klar: Er ist bereit. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen.“ Doch das will auch beim neusten Gerücht um seine Person nicht klappen.

Auch Juventus entscheidet sich wohl anders

Auch bei Juventus Turin fiel nach dem Aus von Igor Tudor der Name des Ex-Trainers von Borussia Dortmund. Wieder gehörte er zum engeren Kandidatenkreis, wieder wird daraus offenbar nichts. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll Luciano Spaletti die „Alte Dame“ übernehmen. Es wäre der nächste Terzic-Korb.

Auch spannend:

Noch dürfte Edin Terzic geduldig auf ein neues Angebot warten, das auch ihn reizt. Doch inzwischen dürfte er auch ins Grüben geraten. Gibt es ein Problem, warum sich die Vereine am Ende immer gegen ihn entscheiden?