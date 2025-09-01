Rückkehr-Hammer um Ex-BVB-Coach Edin Terzic? Jetzt gibt es die große Chance

Seit seinem Ende bei Borussia Dortmund im Juni 2024 ist Edin Terzic noch immer vereinslos. Der Ex-BVB-Coach ist seither zwar schon mit so manchem Top-Klub Europas in Verbindung gebracht worden, doch so richtig konkret ist es wohl nicht geworden.

Das könnte sich jetzt ändern. Denn ausgerechnet in der Bundesliga hat sich eine reizvolle Aufgabe ergeben. Bayer Leverkusen hat Erik ten Hag am Montag (01. September) nach nur drei Pflichtspielen vor die Tür gesetzt. Folgt Edin Terzic auf den Niederländer?

Bundesliga-Rückkehr Ex-BVB-Coach Edin Terzic

Diese Nachricht glich einem echten Beben: Nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen, in denen die Werkself nur einen Punkt holte und zuletzt gar eine 3:1-Führung gegen zehn Bremer noch verspielt hatte, muss ten Hag gehen. Die Trennung ist schon offiziell, die Werkself richtet sich neu aus.

Nur zwei Monate, nachdem man ten Hag als Nachfolger des Erfolgscoaches Xabi Alonso präsentiert hatte, befinden sich Sportchef Simon Rolfes und Co. also wieder auf Trainersuche. Einer der gehandelten Kandidaten: Ex Dortmund-Coach Terzic.

Laut übereinstimmenden Medienberichten spiele Terzic in den Überlegungen der Bayer-Verantwortlichen eine Rolle. Zwischen dem 42-Jährigen und den Rheinländern gab es vor der Entlassung von ten Hag Kontakt, um auszuloten, ob der gebürtige Mendener für den Job bei Bayer 04 verfügbar wäre.

Auch Rose eine Alternative?

Für Terzic wäre es eine spannende, aber auch pikante Aufgabe. Schließlich würde der Ur-Borusse dann früher oder später gegen den BVB ran müssen. Zudem herrscht nach dem frühen Trainerwechsel in Leverkusen eine gewisse Unruhe. Die Rahmenbedingungen könnten für einen neuen Coach jedoch schlechter sein.

Laut „Sky“ soll neben Terzic noch ein weiterer Ex-BVB-Coach auf der Trainerliste von Bayer stehen: Marco Rose. Der Österreicher war in der vergangenen Rückrunde entlassen worden, ist seither ohne Job. Auch er ist für Leverkusen also ein möglicher Kandidat auf die ten-Hag-Nachfolge.