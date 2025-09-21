Neues BVB-Erfolgsrezept? Bei Dortmund – Wolfsburg wird es deutlich

Viertes Spiel, dritter Sieg! Dortmund feiert gegen Wolfsburg einen knappen 1:0-Erfolg und darf sich weiterhin Bayern-Verfolger Nummer 1 nennen. Auch im Angesicht des 4:4 unter der Woche in Turin tat es allen schwarz-gelben Seelen gut, dass die Führung die Nachspielzeit dieses Mal überlebte.

Auch wenn rund um das Spiel viel über Nico Schlotterbeck gesprochen wurde (hier liest du alles zu seinem Comeback), war der Mann des goldenen Tores ein anderer. Karim Adeyemi hämmerte den Ball beim Spiel zwischen Dortmund und Wolfsburg in die Maschen – und unterstrich damit eine neue Stärke des BVB.

Dortmund – Wolfsburg: Aus der Ferne ins Glück

Es lief die 20. Minute und nichts sah nach einem Dortmunder Treffer aus. Wolfsburg hatte den Ball am eigenen Strafraum erobert. Doch ein katastrophaler Fehlpass von Joakim Maehle ließ die Situation kippen.

Über Marcel Sabitzer und Julian Ryerson landete die Kugel bei Karim Adeyemi. Der nahm Fahrt auf bis kurz vor dem gegnerischen Strafraum – und donnerte die Kugel mit weit über 100 Kilometern pro Stunde zur Dortmunder Führung in die Wolfsburger Maschen.

Ein bemerkenswerter Treffer, auch weil er das erste BVB-Bundesligator in dieser Saison von außerhalb des Strafraums bedeutete. Zuvor hatten die Mannen von Niko Kovac sämtliche Liga-Treffer von innerhalb des Strafraums erzielt.

Auch in Turin schepperte es

Interessanterweise war das auch in Turin schon ein probates Mittel. Dort hatte ebenfalls Adeyemi von der Strafraumkante und anschließend Felix Nmecha aus der Distanz getroffen. Weil sich der BVB in Italien in den Schlussminuten allerdings übertölpeln ließ, gab es hier anders als gegen die Wölfe keinen Sieg.

Und dennoch zeigen die Partien gegen Turin und Wolfsburg einen neuen möglichen Weg für die Offensive von Borussia Dortmund. Denn mit Adeyemi und Nmecha, aber auch mit Spielern wie Julian Brandt oder Marcel Sabitzer hat man einige schussstarke Spieler in seinen Reihen. Und wenn sonst alles nichts hilft, kann man ja immer noch zurück zu Serhou Guirassy in den Strafraum gehen.