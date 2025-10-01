Dortmund droht gegen Bilbao das Juventus-Schicksal – dann passiert es

In diesen Minuten dürften die Fans des BVB mächtig geschwitzt haben! Im Champions-League-Spiel gegen Athletic Bilbao führte Dortmund schon mit zwei Toren, als es plötzlich spannend wurde. Gleich fühlte man sich an die Begegnung gegen Juventus Turin erinnert, als man in der Nachspielzeit zwei Tore kassierte und nur 4:4 spielte.

Doch dieses Spiel liegt gefühlt schon lange zurück. Derzeit zeigt der BVB nicht nur erfolgreichen, sondern auch schönen Fußball. Und so schaffte es Dortmund gegen Bilbao, ein erneutes Einknicken zu verhindern. Die Ursache waren gleich zwei Schlüsselszenen.

Dortmund – Bilbao: Svensson, der heimliche Held

Nicht zum ersten Mal staunte man beim BVB dieser Tage über Daniel Svensson. Der Schwede ist auf der linken Schiene der Dauerarbeiter, spulte wieder 90 Minuten ab. Und er findet auch noch seinen Torriecher. Wie gegen Mainz hatte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung geschossen. In der Folge hatte Carney Chukwuemeka auf 2:0 erhöht (hier mehr dazu lesen). Die Begegnung schien entschieden – bis Bilbao durch ein Slapstick-Tor traf und ein ganzes Stadion zu zittern begann.

+++ Auch spannend: BVB – Bilbao: Irre Serie geht weiter! Jetzt muss Julian Nagelsmann eigentlich reagieren +++

Doch es war nochmal Daniel Svensson zu verdanken, dass den BVB nicht nochmal das Juventus-Schicksal ereignete. Es lief die 78. Spielminute, als Bilbao gegen Dortmund den nächsten guten Angriff fuhr. Navarro dribbelte sich auf links durch seine Gegenspieler und spielte scharf in den Strafraum.

Dort war Gregor Kobel schon geschlagen und Guruzeta stand zum Einschieben bereit. Doch Svensson schmiss sich mit voller Überzeugung noch in den Ball, klärte im Fallen wenige Zentimeter vor der eigenen Torlinie und die schwarz-gelbe Führung hielt stand.

Guirassy macht den Deckel drauf

Von da an war zu spüren: Der BVB wollte nicht wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielen. Und das tat er auch nicht. Wenige Minuten später war es Serhou Guirassy, der einen Schuss von Marcel Sabitzer unhaltbar ins gegnerische Tor lenkte – die Entscheidung.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

In der Nachspielzeit gelang sogar noch das 4:1 durch Julian Brandt, der den BVB-Abend bei Dortmund gegen Bilbao abrundete. Entsprechend groß war der Jubel im Westfalenstadion.