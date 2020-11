Borussia Dortmund – Bayern München: Favre verrät die Bayern-Schwäche – „Das kann negativ sein“

Dortmund. Seit Hansi Flick vor einem Jahr übernommen hat, räumen die Bayern alles weg, was sich ihnen in den Weg stellt. Auch Borussia Dortmund musste das schon dreimal am eigenen Leib erfahren.

Beim Flick-Debüt holte sich Dortmund gegen Bayern eine gepfefferte Ohrfeige ab (0:4), 2020 gab es in der Bundesliga (0:1) und im Supercup (2:3) ebenfalls Niederlagen. Jetzt aber will der BVB zurückschlagen.

Dortmund – Bayern: Lucien Favre erklärt die vielleicht einzige Bayern-Schwäche

Am Tag vor dem Gipfeltreffen hat Dortmunds Trainer Lucien Favre durchblicken lassen, wie Bayern München in seinen Augen geschlagen werden kann.

Weiß BVB-Coach Lucien Favre die (einzige) Bayern-Schwäche zu nutzen? Foto: imago images/Horstmüller

„Sie sind insgesamt sehr gut“, stellt der Schweizer klar. „Aber sie pressen sehr, sehr hoch. Sie nehmen viel Risiko, stehen schon an der Mittellinie. Das kann positiv sein. Das kann aber auch negativ sein. Wenn du so hoch stehst, musst du bei Kontern und langen Bällen aufpassen.“

Eine Erkenntnis, die Favre nicht als erste Trainer der Welt haben dürfte. Aber: Die Angriffs-Maschinerie von Borussia Dortmund ist mehr als jeder andere Bundesligist in der Lage, daraus Kapital zu schlagen.

BVB gehört zu den wenigen Teams, die die Bayern-Schwäche ausnutzen können

Mit den tödlichen Pässen des Zentrums, der irren Geschwindigkeit der Flügelstürmer und der unbändigen Wucht von Goalgetter Erling Haaland ist der BVB prädestiniert, diese vermeintliche Schwäche auszunutzen.

Kann Borussia Dortmunds Power-Offensive die vermeintliche Bayern-Schwäche ausnutzen? Foto: imago images/Norbert Schmidt

Eine entscheidende Rolle wird deshalb Marco Reus und/oder Giovanni Reyna spielen. Sie sind es, die beim BVB-Gegner die Lücken erkennen und mit höchstmöglicher Passgenauigkeit ausnutzen, um ihre Mit-Angreifer in Szene zu setzen.

In der Rückwärtsbewegung setzt Favre wenig überraschend auch gegen die Bayern auf das kollektive Verteidigen.

Favre wiederholt Mantra: „Eine Mannschaft muss zusammen verteidigen“

„Das wichtigste ist, dass alle verteidigen. Wir sprechen immer von der Abwehr, aber eine Mannschaft muss zusammen verteidigen. Das fängt mit den Stürmern an. Wenn die nicht pressen oder nicht mit zurücklaufen oder das Mittelfeld nicht in die Zweikämpfe geht, wird es für die Abwehr schwer“, wiederholt der BVB-Coach sein Mantra.

Reicht die kollektive Abwehr-Arbeit und die kleine Bayern-Schwäche, um den fast unbesiegbaren Serienmeister zu schlagen?