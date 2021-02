Doppelpass (Sport 1): BVB rutscht weiter ab – Experten sehen HIER ein großes Problem

Die anhaltende Krise von Borussia Dortmund war auch am Sonntagmorgen im Doppelpass bei Sport 1 das bestimmende Thema.

Stunden zuvor hatte der BVB mit Mühe und Not ein Unentschieden gegen Hoffenheim gerettet. Die Expertenrunde im Doppelpass machte schnell ein großes Problem aus.

Doppelpass (Sport 1): Reus-Degradierung die richtige Entscheidung?

Was ist los mit Borussia Dortmund? Diese Frage stellen sich Fans wie Experten auch nach dem Heimspiel gegen die TSG. Trotz Führung bekam der BVB keine Ruhe ins Spiel, machte altbekannte Fehler und kassierte dazu erneut einen Treffer nach Standard inklusive Torwart-Patzer.

--------------

Die Gäste im Doppelpass:

Stefan Effenberg

Alex Schlüter

Thomas Herrmann

Karl-Heinz Riedle

Patrick Strasser

------------

Bereits nach der Niederlage in Freiburg hatten die Verantwortlichen besonders die Führungsspieler in die Pflicht genommen. Spieler wie Marco Reus, Mats Hummels oder auch Emre Can sollten eigentlich voran gehen und die Jungprofis endlich wieder anführen.

Marco Reus kam nur von der Bank. Foto: imago images/Poolfoto

Umso erstaunter zeigte sich die Expertenrunde um Stefan Effenberg, dass Terzic ausgerechnet Reus auf der Bank ließ und die Zentrale gegen Hoffenheim Gio Reyna und Jude Bellingham überließ.

„Ich kann das nicht nachvollziehen“, donnerte Effenberg. „Er ist Kapitän, den musst du dahinstellen“, lautete seine klare Ansage. Reus‘ Aussage nach dem Spiel, dass dies auf Grund der Belastung abgesprochen gewesen sei, wollte er so nicht akzeptieren. „Was soll er denn auch sonst sagen?“

--------------

Weitere Neuigkeiten zum Doppelpass:

„Doppelpass“ (Sport 1): Experten sind sich einig – DAS ist das wahre BVB-Problem

Doppelpass (Sport 1) trifft DIESE Entscheidung – Fans fassungslos

„Doppelpass“ (Sport 1): Gast-Auftritt lässt Zuschauer ausrasten – „Ach du meine Güte“

-------------

In eine ähnliche Kerbe wie Effenberg schlugen auch der freie Journalist Patrick Strasser und Kommentator Thomas Herrmann. Auch sie kritisierten, dass die jungen Spieler durch die taktische Ausrichtung zu wenig Unterstützung bekämen.

Es sei auch immer eine Frage der Verantwortung auf dem Platz, erklärte Strasser. „Die Körpersprache und die Gestik der Führungsspieler lässt zu wünschen übrig“, lautete sein Urteil.

Doppelpass diskutiert über BVB-Krise

Wie kann es der BVB schaffen, das Ruder noch rechtzeitig herumzureißen? Die Experten sprachen sich dafür aus, dass Terzic in Zukunft sein Mittelfeldetwas defensiver und kompakter ausrichten sollte.

+++ Borussia Dortmund: Kommt Rose? DAS könnte dem BVB in die Karten spielen +++

So sei laut Effenberg Can eine Option, um die vielen Lücken, die Hoffenheim am Wochenende hatte, zu schließen. Bereits unter der Woche tritt Dortmund in der Champions League an. Am kommenden Wochenende steigt das Derby gegen Schalke. (mh)