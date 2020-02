Derby County – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Europa-Kracher im Norden Englands!

Am Dienstagmittag kommt es in der Zwischenrunde der UEFA Youth League zum Playoff-Spiel zwischen Derby County und Borussia Dortmund.

Die U19-Mannschaften von Derby County und Borussia Dortmund kämpfen in der Champions League der A-Jugend-Teams um den Einzug ins Achtelfinale.

Derby County – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Derby County oder BVB – wer kann im Hinspiel das erste Ausrufezeichen setzen?

Alle Infos zum Spiel zwischen Derby County und Borussia Dortmund im Live-Ticker!

---------------

Derby – Dortmund 0:0 (-:-)

Tore:

---------------

---------------

Aufstellung des BVB:

Unbehaun - Terzi, Schell, Ferjani, Göckan - Raschl, Pherai - Knauff, Bakir, Khadra - Moukoko

---------------

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

13.58 Uhr: Die Spieler betreten den Rasen. Dann kann's ja losgehen.

13.50 Uhr: Noch zehn Minuten. Die Spannung steigt. Wer zieht ins Achtelfinale ein? Derby County oder Borussia Dortmund? Gleich wissen wir mehr.

13.40 Uhr: Das Spiel findet im Pride Park Stadium statt, wo auch die Profis von Derby County ihre Heimspiele austragen. Das Stadion bietet 33.600 Zuschauern Platz. Ich lehne mich wohl nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich prognostiziere, dass Derby heute Nachmittag nicht ausverkauft meldet.

13.29 Uhr: Freunde der gepflegten Europapokal-Arithmetik können ihre Rechenschieber übrigens im Schulranzen lassen. Denn in dieser Playoff-Runde gibt es nur ein einziges Spiel. Heißt: Wer heute gewinnt, steht im Achtelfinale.

13.24 Uhr: In einer guten halben Stunde geht's endlich los in Derby. Kurze geografische Einordnung: Das Städtchen liegt im Norden Englands - zwischen Birmingham und Sheffield.

13.09 Uhr: Die großen Hoffnungen des BVB ruhen heute mal wieder auf Youssoufa Moukoko. In 23 Pflichtspielen in dieser Saison traf das Wunderkind bereits 30 Mal. Vier dieser Treffer erzielte der 15-Jährige in der Youth League. Auch am vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Gladbach traf Moukoko doppelt.

11.51 Uhr: Genau wie Derby County feierte Borussia Dortmund in Deutschland im vergangenen Jahr die nationale A-Junioren-Meisterschaft. Im Gegensatz zu Derby liegt der BVB jedoch in dieser Spielzeit auf Kurs Titelverteidigung. Die U19 von Borussia Dortmund liegt nach 16 Spielen mit 36 Punkten auf dem geteilten ersten Platz mit dem 1. FC Köln. Am vergangenen Samstag feierte der BVB einen 3:0-Sieg im Topspiel gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach.

11.05 Uhr: Während die Profis von Derby County in den vergangenen Jahren in der sportlichen Bedeutungslosigkeit der zweiten Liga herumdümpelten, schrieb die A-Jugend des Vereins äußerst positive Schlagzeilen. In der vergangenen Saison wurde die A-Jugend von Derby County englischer Meister. In dieser Saison liegen die Derby-Bubis nach 14 Spielen mit 21 Punkten nur auf Platz 5. Manchester City (37) führt die Tabelle vor dem FC Liverpool (31) an. Zuletzt gab es für Derby eine 1:3-Pleite gegen Newcastle United.

9.47 Uhr: Die UEFA Youth League ist ein wenig anders aufgebaut als die Champions League bei den Profis. Zunächst gibt es eine Gruppenphase, in der die Jugendteams eins zu eins in die gleichen Gruppen eingeteilt werden wie die Profis. Die U19 des BVB traf demnach auf die gleichen Gegner wie die Profi-Mannschaft von Borussia Dortmund: Inter Mailand, FC Barcelona und Slavia Prag.

Parallel dazu gibt es einen K.o.-Wettbewerb mit 32 weitere Teams. Diese 32 Teams ermitteln in zwei K.o.-Runden acht Teams, die die Zwischenrunde der Youth League erreichen. In der Zwischenrunde treffen sie auf die Gruppenzweiten der Youth-League-Gruppenphase. Die Sieger aus diesen Duellen treffen im Achtelfinale auf die Gruppensieger.

Derby County setzte sich im K.o.-Wettbewerb zunächst gegen den weißrussischen Vertreter FC Minsk durch (2:0, 7:2). Anschließend gab es zwei Siege gegen den isländischen Verein IA Akranes (2:1, 4:1).

9.02 Uhr: Hier alle Spiele der Zwischenrunde im Überblick:

Derby County – Borussia Dortmund

FC Porto – RB Salzburg

Real Saragossa – Olympique Lyon

Dynamo Kiew – Dinamo Zagreb

Sheriff Tiraspol – Roter Stern Belgrad

Glasgow Rangers – Atletico Madrid

FC Midtylannd – OSC Lille

Stade Rennes – FC Brügge

8.21 Uhr: In der Gruppenphase hatte die U19 des BVB sich genau wie die Profis als Zweiter durchgesetzt. Beeindruckend: Gegen die U19 des FC Barcelona feierte Borussia Dortmund in Hin- und Rückspiel jeweils einen Sieg. Der Gruppensieg ging an Inter Mailand.

Dienstag, 11. Februar, 7.54 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum UEFA-Youth-League-Spiel zwischen Derby County und Borussia Dortmund. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.