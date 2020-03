Coronavirus: Derby BVB – Schalke in Gefahr! DAS ist der aktuelle Stand

Die Auswirkungen des Coronavirus sind auch in der Bundesliga spürbar. Nun gerät das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke in den Fokus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfahl jüngst, dass Großveranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern wegen des Coronavirus vorerst abgesagt werden sollten. Dazu sollten seiner Meinung nach auch Bundesligaspiele wie das Derby zwischen BVB und Schalke zählen.

Coronavirus: Derby BVB – Schalke in Gefahr

Viele Fußballfans im Ruhrgebiet fragen sich nun: Findet das Derby am 14. März statt? Wird die Partie zwischen BVB und Schalke womöglich zum Geisterspiel? Und Zuschauer zugelassen sein sollten: Welche Sicherheitsmaßnahmen muss jeder Fan beachten?

Wir halten dich über die Entwicklungen beim Coronavirus und dessen Auswirkungen auf das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 im Newsblog auf dem Laufenden.

19.01 Uhr: Nein zu Spielabsagen? Gibt’s Geisterspiele wie in Italien?

Die Reaktion der DFL deuten viele Fußballfans wie ein klares Nein zu Spielabsagen. Gleichzeitig vermuten viele Fans, dass die DFL sich die Möglichkeit von Geisterspielen offen halten will. Solche Geisterspiele werden derzeit im italienischen Profifußball abgehalten.

17.48 Uhr: DFL bezieht Stellung

Kaum hat Jens Spahn eine Absage aller Großveranstaltungen empfohlen, da nimmt die DFL Stellung. Die Liga räumte ein, dass der „Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans oberste Priorität“ gelte. Gleichwohl betonte DFL-Boss Christian Seifert: „Gleichzeitig steht es außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.“

Die Liga will sich zeitnah mit den Vereinen treffen, um den konkreten Umgang mit dem Coronavirus und dessen Auswirkungen zu planen.

16.03 Uhr: Fußballfans gegen Derby-Aus

Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 waren nach den klaren Worten von Jens Spahn ganz schön irritiert. Wenn die Deutsche Fußball-Liga die Empfehlung des Gesundheitsministers ernst nähme, würde das bedeuten, dass das mit Spannung erwartete Derby zwischen BVB und Schalke am kommenden Samstag ins Wasser fällt.

Bei Twitter zeigten viele Fans der beiden Revierclubs, dass sie von einem Derby-Aus wegen des Coronavirus herzlich wenig halten. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

„Die Lage hat sich doch nicht wesentlich verändert. Warum sollte man jetzt das Derby plötzlich infrage stellen? Wer Angst hat, soll die Karte zurückgeben.“

„Nach dem Derby können gerne ein paar Spiele abgesagt werden.“

„Das ist ein bisschen albern. In der Wellblechhütte kann man sich wesentlich schlimmere Viren einfangen.“

„Das Derby nächste Woche ohne Zuschauer? Das wird die DFL doch niemals mit sich machen lassen.“

Sonntag, 8. März, 14.28 Uhr: Spahn empfiehlt Absage von Großevents

Jens Spahn hat sich mit deutlichen Worten an die deutsche Bevölkerung gerichtet. Die Botschaft des Gesundheitsministers: Wegen des Coronavirus sollten Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern abgesagt werden. „Ich bin mir bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter hat“, so Spahn: „Wir werden in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie wir mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen.“

Spahn weiter: „Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung. Ich vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten treffen. Denn wir schützen mit dieser Vorsicht vor allem unsere älteren und chronisch kranken Mitbürger.“