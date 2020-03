BVB – Schalke: Revier-Derby wird Geisterspiel – Stadt Dortmund gibt weitere drastische Maßnahmen bekannt

Erstes Derby ohne Fans

Was passiert mit den Tickets?

Auch Champions-League-Achtelfinale ohne Zuschauer

Dortmund. Die Auswirkungen des Coronavirus sind auch in der Bundesliga spürbar. Nun gerät das Revier-Derby zwischen dem BVB und Schalke in den Fokus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfahl jüngst, dass Großveranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern wegen des Coronavirus vorerst abgesagt werden sollten. Dazu sollten seiner Meinung nach auch Bundesligaspiele wie das Derby zwischen dem BVB und Schalke zählen.

Coronavirus: Derby BVB – Schalke ohne Zuschauer

Nun wurde tatsächlich beschlossen: Das Revierderby zwischen BVB und Schalke wird ein Geisterspiel – alle Zuschauer werden ausgeschlossen.

Wir halten dich über die Entwicklungen beim Coronavirus und dessen Auswirkungen auf das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 im Newsblog auf dem Laufenden.

12.00 Uhr: PK gestartet

Die Stadt Dortmund startet ihre PK. Gleich werden alle Maßnahmen bezüglich Coronavirus und Revierderby bekannt gegeben. Dabei wird es wohl nicht beim Zuschauer-Ausschluss bleiben. Hier die PK live verfolgen:

Pressekonferenz: Coronavirus in Dortmund - Wie geht die Stadt mit Veranstaltungen um, u.a. dem Revierderby? https://t.co/kQNrRKqJEC — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) March 10, 2020

11.35 Uhr: Pressekonferenz der Stadt Dortmund

Die Stadt Dortmund hat kurzfristig für 12 Uhr eine Pressekonferenz anberaumt, in der auch alle Fragen zum Revierderby beantwortet werden sollen. Wir tickern hier alle Infos zur PK.

11.12 Uhr: Entscheidung gefallen! Revierderby ohne Zuschauer

Jetzt ist offenbar auch die Entscheidung über das Revierderby gefallen! BVB - Schalke wird am Samstag vor leeren Rängen ausgetragen. Das berichtet „NTV“. Damit soll die Ausbreitung des derzeit grassierenden Coronavirus eingedämmt werden. Folgen die Behörden und Vereine den Empfehlungen von Gesundheitsminister Jens Spahn, wird bis mindestens Karfreitag (10. April) jedes Spiel unter Zuschauer-Ausschluss ausgetragen.

10.05 Uhr: Rheinderby wird zum ersten Corona-Geisterspiel der Bundesliga

Das erste Corona-Geisterspiel der Bundesliga ist beschlossen. Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, wird das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) unter Zuschauer-Ausschluss ausgetragen. Die Partie des 21. Spieltags war wegen einer Orkanwarnung verschoben worden.

9.22 Uhr: Derby-Absage: Heute fällt die Entscheidung

Heute soll die Entscheidung fallen, ob das Derby tatsächlich vor leeren Rängen stattfindet. Alles andere als eine Entscheidung für ein Geisterspiel wirkt nach den Entwicklungen der vergangenen Tage unwahrscheinlich.

Dienstag, 10. März: 8.35 Uhr: Nagelsmann fordert Einheitlichkeit bei Geisterspielen

Die Geisterspiele in der Bundesliga sind noch nicht beschlossene Sache, da keimt bereits eine hitzige Diskussion um Wettbewerbsverzerrung auf. RB-Trainer Julian Nagelsmann trat am Montag vor und forderte Einheitlichkeit: „Da darf nicht zwischen Bundesländern mit vielen Infizierten und Bundesländern mit weniger Infizierten unterschieden werden“, sagt der 32-Jährige deutlich.

21.32 Uhr: FC Bayern vor Geisterspielen

Während beim Revierderby noch kein Beschluss steht, deutet die bayerische Landesregierung für morgen eine folgenreiche Entscheidung an. Spiele des FC Bayern München und der Nationalmannschaft könnten vor leeren Rängen ausgetragen werden, weil Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmer voraussichtlich bis Karfreitag abgesagt werden.

Das Champions-League-Heimspiel der Bayern gegen den FC Chelsea am 18. März und die Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt vier Tage später wären betroffen. Auch das Länderspiel Deutschland gegen Italien in Nürnberg am 31. März wäre betroffen. Der Beschluss soll morgen auf einer Kabinettssitzung gefasst werden.

18.03 Uhr: Spielabsagen denkbar?

Können einzelne Spiele wegen des Coronavirus verschoben werden? Auch dazu bezieht die DFL Stellung: „Falls es zur Verschiebung von Spielen kommen sollte, kann dies nach Ansicht des DFL-Präsidiums nur in Bezug auf ganze Spieltage en bloc erfolgen“, heißt es. Einzelne Absagen wären demnach nicht denkbar.

17.23 Uhr: DFL hält an Spielplan fest

In einem offiziellen Statement hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) noch einmal betont, dass der kommende Spieltag auf jeden Fall ausgetragen werden soll.

Dazu werde im Zweifel auch in Kauf genommen, dass wesentlich weniger Zuschauer als üblich im Stadion sein dürfen. Am Montag gibt es zudem eine Sondersitzung mit der Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga, bei der das weitere Vorgehen diskutiert wird.

17.00 Uhr: Euro-League-Partie von Eintracht Frankfurt abgesagt

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt wurde abgesagt. Da es laut Behörden nicht in Basel stattfinden darf, muss ein Ersatzort und damit auch ein Ersatztermin gefunden werden.

Das Hinspiel am kommenden Donnerstag in Frankfurt findet aller Voraussicht nach aber statt. Ob mit oder ohne Zuschauer ist dabei allerdings noch nicht geklärt.

15.03 Uhr: Dortmund erstattet Tickets

Gute Nachrichten für alle BVB-Fans, die nach Paris reisen wollten. Borussia Dortmund hat via Twitter mitgeteilt, dass der Kaufpreis für das Ticket erstattet wird.

„Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird.“

14.07: Seifert hält Spieltag mit Zuschauern für „nicht realistisch“

Die DFL stellt sich auf Geisterspiele am nächsten Bundesliga-Wochenende ein. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei „Bild live“, schloss aber eine Komplett-Absage des kommenden Spieltags aus.

13.26 Uhr: Gladbach ändert Training

Borussia Mönchengladbach hat den Zugang zum Training der Profis eingeschränkt. „Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus finden alle Trainingseinheiten der FohlenElf von nun an vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt“, teilte Gladbach auf seiner Homepage mit.

Zudem entfallen die geplanten Experten-Führungen in der Gladbacher Fohlen-Welt.

12.40 Uhr: Entscheidung am Dienstagmorgen

Am heutigen Montag wird im Fall des Revier-Derbys wohl keine Entscheidung mehr fallen. „Bezüglich des Revierderbys am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 rechnen wir spätestens am morgigen Dienstag mit einer verbindlichen Entscheidung der zuständigen Behörden“, heißt es auf der BVB-Homepage.

12.11 Uhr: Leipzig-Spiel findet wie geplant statt

Anders ist die Entscheidung beim Champions-League-Spiel von RB Leipzig – die Partie findet mit Fans ganz normal statt.

Die Stadt Leipzig begründete die Entscheidung für das Spiel in der Fußball-Königsklasse mit mehreren Punkten: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.

12.01 Uhr: Champions-League-Achtelfinale ohne Zuschauer

Das Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund wird ohne Zuschauer ausgetragen. Dies gab die Pariser Polizei am Montag bekannt gegeben. Mehr dazu hier >>>

11.41 Uhr: Fans von Gladbach können aufatmen

Anders sind die Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen bei Borussia Mönchengladbach. Hier können die Fans mit Rückerstattung rechnen. „Bei ersatzloser Absage der Veranstaltung bzw. bei einer Veranstaltung, die nach Maßgabe eines zuständigen Verbandes oder einer zuständigen Behörde ganz oder zum Teil unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden muss, ist BMG berechtigt, vom Vertrag über den Erwerb eines oder mehrerer Tickets für das betroffene Spiel zurückzutreten bzw. Dauerkarten zu sperren. Die betroffenen Kunden erhalten gegen Vorlage des Tickets bzw. Übersendung des Tickets auf eigene Rechnung an BMG den entrichteten Ticketpreis – im Fall von Dauerkarten anteilig – erstattet; Bearbeitungs- und Versandgebühren werden nicht erstattet.“

11.30 Uhr: Bayern-Arzt ist für Geisterspiele – „Sinnvolle Maßnahme“

„Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr sinnvolle Maßnahme sein kann – und vielleicht ist sie ein Muss. Es kann sein, dass das kommt, dass es kommen wird, dass es kommen muss – so wie Herr Spahn das sagt“,

10.54 Uhr: Bochum stoppt Ticketverkauf

Der VfL Bochum hat bereits auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert und den Kartenvorverkauf für die kommenden Begegnungen gestoppt. Dies teilten die Westfalen via Twitter mit.



„Aufgrund der noch nicht final geklärten Situationen um Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern in NRW“, habe sich der Traditionsklub zu dieser Maßnahme entschlossen

09.25 Uhr: Was passiert mit den Tickets?

Die Frage, die sich viele Fans nun stellen: Was passiert mit den Tickets für das Revier-Derby? Bekomme ich mein Geld zurück? Die Antwort ist: Nein! In den AGBs von Borussia Dortmund ist klar festgelegt, dass es für „Geisterspiele“, die der Verein nicht zu verantworten hat, kein Geld zurück gibt.

Allgemeine Ticket-Geschäftsbedingungen: „Wird eine Veranstaltung abgebrochen, abgesagt oder ist der Veranstalter dazu verpflichtet, Zuschauerplätze nicht oder nur teilweise zu besetzen („Geisterspiel“) erfolgt grundsätzlich keine Erstattung des Kaufpreises, es sei denn der Veranstalter hat den Wegfall der Leistung zu vertreten. Der Veranstalter behält sich, sofern er den Wegfall der Leistung nicht zu vertreten hat, eine abweichende Regelung zugunsten der Erwerber vor.“

Die Zuschauer müssen also darauf hoffen, dass der BVB trotzdem den Preis zurückerstattet.

07.34 Uhr: Keine offizielle Meldung von DFL & den Vereinen

Eine offizielle Meldung der Vereine oder der Deutschen Fußball-Liga gibt es bislang nicht. Allerdings besteht nach den Aussagen von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wenig Hoffnung für die Fußball-Fans. „Wir werden die Empfehlung, die der Bundesgesundheitsminister gemacht hat, in NRW umsetzen. Und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar. Ich bin auch froh, dass er diese Empfehlung gemacht hat, weil ich finde, wir brauchen in dieser Frage ein Vorgehen, das gleich in Deutschland ist", so Laumann bei Anne Will in der ARD.

5.02 Uhr: Erstes Derby ohne Fans?

Schon vor dem Revierderby am Samstag könnte es das erste Derby ohne Fans geben: Am Mittwoch wird das Rheinderby zwischen Mönchengladbach und Köln nachgeholt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte in der ARD-Sendung „Anne Will“ daz, das Land werde Spahns Empfehlung umsetzen.

Davon betroffen ist auch die Fußball-Bundesliga. Das gilt nach Laumanns Worten für das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch. Er fügte hinzu: „Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

Sonntag, 8. März

21.48 Uhr: Laschet will Spahn-Empfehlung befolgen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach sich am Sonntag dafür aus, die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn zu befolgen. In der ARD sagte Laschet: „Großveranstaltungen haben die Neigung, dass dort viel übertragen werden kann. Daher werden wir den Rat jetzt auch bei uns in NRW umsetzen.“

Die Entscheidung, ob Großveranstaltungen abgesagt werden sollen, liegt letztendlich bei den Gesundheitsämtern der einzelnen Städte. Dass die Städte auf die Empfehlungen von Bundes- und Landesregierung pfeifen, gilt als unwahrscheinlich.

20.54 Uhr: RB Leipzig gibt grünes Licht für Tottenham-Spiel

RB Leipzig teilte mit, dass das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend wie geplant stattfindet. Demnach sei die „normale Austragung des Spiels mit Zuschauern nicht gefährdet“.

19.01 Uhr: Nein zu Spielabsagen? Gibt’s Geisterspiele wie in Italien?

Die Reaktion der DFL deuten viele Fußballfans wie ein klares Nein zu Spielabsagen. Gleichzeitig vermuten viele Fans, dass die DFL sich die Möglichkeit von Geisterspielen offen halten will. Solche Geisterspiele werden derzeit im italienischen Profifußball abgehalten.

17.48 Uhr: DFL bezieht Stellung

Kaum hat Jens Spahn eine Absage aller Großveranstaltungen empfohlen, da nimmt die DFL Stellung. Die Liga räumte ein, dass der „Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fußball-Fans oberste Priorität“ gelte. Gleichwohl betonte DFL-Boss Christian Seifert: „Gleichzeitig steht es außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.“

Die Liga will sich zeitnah mit den Vereinen treffen, um den konkreten Umgang mit dem Coronavirus und dessen Auswirkungen zu planen.

16.03 Uhr: Fußballfans gegen Derby-Aus

Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 waren nach den klaren Worten von Jens Spahn ganz schön irritiert. Wenn die Deutsche Fußball-Liga die Empfehlung des Gesundheitsministers ernst nähme, würde das bedeuten, dass das mit Spannung erwartete Derby zwischen BVB und Schalke am kommenden Samstag ins Wasser fällt.

Bei Twitter zeigten viele Fans der beiden Revierclubs, dass sie von einem Derby-Aus wegen des Coronavirus herzlich wenig halten. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

„Die Lage hat sich doch nicht wesentlich verändert. Warum sollte man jetzt das Derby plötzlich infrage stellen? Wer Angst hat, soll die Karte zurückgeben.“

„Nach dem Derby können gerne ein paar Spiele abgesagt werden.“

„Das ist ein bisschen albern. In der Wellblechhütte kann man sich wesentlich schlimmere Viren einfangen.“

„Das Derby nächste Woche ohne Zuschauer? Das wird die DFL doch niemals mit sich machen lassen.“

Sonntag, 8. März, 14.28 Uhr: Spahn empfiehlt Absage von Großevents

Jens Spahn hat sich mit deutlichen Worten an die deutsche Bevölkerung gerichtet. Die Botschaft des Gesundheitsministers: Wegen des Coronavirus sollten Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern abgesagt werden. „Ich bin mir bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter hat“, so Spahn: „Wir werden in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie wir mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen.“

Spahn weiter: „Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung. Ich vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten treffen. Denn wir schützen mit dieser Vorsicht vor allem unsere älteren und chronisch kranken Mitbürger.“