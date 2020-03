Coronavirus: BVB-Fans mit großartiger Aktion – „Bitte nutzt dieses Angebot nur, wenn...“

View this post on Instagram

HILFSANGEBOTE IN DER AKTUELLEN SITUATION Veröffentlicht am 16. März 2020 Guten Tag zusammen, jeder weiß über die aktuelle Situation rund um den Coronavirus Bescheid, weswegen wir dazu keine weiteren Worte verlieren brauchen. Viel mehr geht es jetzt darum sich solidarisch zu zeigen und gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Bedeutet konkret, dass wir den Menschen unter die Arme greifen wollen, welche aktuell zu den besagten Risikogruppen gehören. Wir versuchen dahingehend im gesamten Dortmunder Gebiet zu helfen und das direkt ab morgen: In einem Zeitfenster von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr bieten wir an, eure Einkäufe oder andere Botendienste zu übernehmen. Erreichen könnt ihr uns über die folgende Telefonnummer: 015734794002 Bitte nutzt dieses Angebot nur, wenn ihr wirklich zu den entsprechenden Risikogruppen gehört oder euch aktuell in Quarantäne befindet. Da wir nicht wissen, wie groß der Andrang sein wird, bitten wir um Verständnis, dass wir nicht garantieren können jeden Auftrag auch zu erledigen. Alles weitere besprecht ihr dann aber am Telefon mit den Jungs und Mädels persönlich. THE UNITY Desperados Jubos