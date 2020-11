Ciro Immobile sorgt für Mega-Eklat – BVB-Flop pfeift auf Corona-Regeln

Lazio Rom, Champions-League-Gegner des BVB, droht mächtig Ärger!

Grund ist ausgerechnet ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund. Die Rede ist natürlich von Ciro Immobile. Beim BVB floppte der italienische Angreifer einst, bei Lazio hat er seinen Torriecher wieder gefunden und brachte beim direkten Aufeinandertreffern (3:1) mit seinem Tor die Borussen auf die Verliererstraße.

BVB: Ciro Immobile spielte trotz positivem Corona-Test

Doch jetzt haben Immobile und sein Team ordentlich Corona-Ärger. Der Hauptstadtklub soll laut „Gazetta dello Sport“ den Gesundheitsbehörden nicht mitgeteilt haben, dass der Ex-Dortmunder positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Ciro Immobile jubelt nach seinem Treffer gegen den BVB. Foto: imago images / Insidefoto

Immobile wurde am 26. Oktober und am 2. November von einem Labor positiv getestet. Aus zwei weiteren Tests, die von einem von Lazio beauftragten Labor am 30. und 31. Oktober durchgeführt wurden, ging ein negatives Ergebnis hervor.

Deshalb setzte der Klub den Kapitän am vergangenen Sonntag beim Serie-A-Spiel gegen den FC Turin (3:4) in der zweiten Halbzeit ein.

-----------------------------

Mehr Sport-News:

Borussia Dortmund – Bayern München: Favre verrät die Bayern-Schwäche – „Das kann negativ sein“

Amazon sorgt für Bundesliga-Paukenschlag – und verkündet diesen Hammer

Mario Götze: Bittere Enttäuschung – DIESE Entscheidung dürfte den Ex-BVB-Star richtig schmerzen

-----------------------------

Lazios Begründung: Schon im ersten Test sei eine sehr niedrige Posivität auf das Virus hervorgegangen. Jetzt ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft von Italiens Fußballverband. Lazio droht nun ein Verfahren wegen Verstößen gegen die Sicherheitsprotokolle. Dazu wurden unter anderem Lazio-Boss Claudio Lotito und Vereinsarzt Ivo Pulcini befragt.

+++ Pikanter Bericht über Boss-Zoff auf Schalke – war DAS etwa der Auslöser? +++

Serie A reagiert

Die Serie A hat reagiert und will nun die Tests auf Covid-19 zentralisiert durchführen lassen. Der weltweit operierende Labordiagnostik-Anbieter Synlab soll künftig zuständig sein, das berichtet die „Gazzetta dello Sport“. (ms mit dpa)