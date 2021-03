BVB: Wirbel um Christian Pulisic – DAS würde den Dortmunder Fans die Herzen brechen

Einst wirbelte Christian Pulisic für den BVB, wurde bei Borussia Dortmund vom hoffnungsvollen Talent zum Star-Spieler.

Der Flügelflitzer stets beliebt, konnte mit seinem unbekümmerten Auftreten überzeugen. Doch nun gibt es ein Gerücht, dass den Fans von Borussia Dortmund das Herz brechen würde, sollte es wahr werden.

Ex-BVB-Star Christian Pulisic bald wieder in der Bundesliga?

2019 wechselte Pulisic an die Stamford Bridge nach England. 64 Millionen Euro ließ sich Chelsea den Spaß kosten. Die Hoffnungen in den jungen US-Amerikaner waren gewaltig. So richtig anknüpfen an seine Leistungen bei der Borussia konnte er seit dem Wechsel nicht.

Pulisic war fünf Jahre in Dortmund unter Vertrag. Foto: imago images / Thomas Bielefeld

Umso größer dürften seine Hoffnungen gewesen sein, als Ende Januar mit Thomas Tuchel sein ehemaliger Trainer aus Dortmunder Zeiten in London aufschlug. Doch so richtig in Fahrt kommt er trotzdem nicht, blieb zuletzt sogar mehrmals ohne Einsatz.

Prompt beginnt die Gerüchteküche zu brodeln. Und bei einem Gerücht dürften gerade die Dortmunder Fans hellhörig werden. So berichtet das spanische Portal „Todofichajes“, dass ausgerechnet Bayern München am 22-Jährigen interessiert sein soll. Dort könnte er Kingsley Coman ersetzen.

Pulisic im Trikot des ärgsten Rivalen? Das wäre ein schwerer Schlag für die Fans von Borussia Dortmund. Entwarnung gibt in dieser Hinsicht „Bild“-Reporter Christian Falk. Er will erfahren haben, dass Pulisic aktuell kein Thema für die Münchner sei.

Wird Pulisic der Nachfolger von Coman? Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Jedoch könnte er im Sommer eins werden, sollte der Ex-Borusse nicht über seine Ersatzrolle bei den „Blues“ herauskommen. Hasan Salihamidzic gelte als Pulisic-Fan, eine Leihe wäre bei entsprechenden Umständen also durchaus denkbar.

BVB machte Pulisic groß

2015 wechselte der Rechtsaußen als Jungspund in den Dortmunder Nachwuchs. Schnell schaffte er den Sprung zu den Profis, debütierte im Alter von nur 17 Jahren in der Bundesliga. Sein rasanter Aufstieg gipfelte im millionenschweren Transfer zu Chelsea.

Dort kam er bisher in 16 Premier League-Spielen zum Einsatz. Seine Torausbeute ist mit je einem Treffer und einer Vorlage jedoch noch ausbaufähig. (mh)