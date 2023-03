Chelsea – BVB: Terzic verkündet wichtigen Rückkehrer – SEIN Comeback könnte Gold wert sein

Borussia Dortmund startet in eine wegweisende Woche. Bevor es am kommenden Samstag zum großen Revierderby in der Veltins-Arena kommt, steht am Dienstag (7. März) die Begegnung Chelsea – BVB auf dem Plan. Edin Terzic und seine Spieler kämpfen um das Viertelfinale.

Dank eines knappen 1:0-Siegs im Hinspiel haben die Dortmunder die bessere Ausgangsposition. Im Rückspiel zwischen Chelsea und dem BVB könnte zudem ein Rückkehrer helfen. Sein Comeback könnte enorm helfen.

Chelsea – BVB: Einige Ausfälle in Dortmund

Ganz aus dem Vollen kann Edin Terzic am Dienstagabend nicht schöpfen. Auf so manchen Spieler muss er verzichten. Das betrifft unter anderem Julian Ryerson (Gelbsperre) und die beiden Verletzten, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko. Zudem wackelt Keeper Gregor Kobel noch immer.

Anders sieht es bei Donyell Malen aus. Der Niederländer fehlte zuletzt angeschlagen mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Nach seinem Ausfall gegen Leipzig ist er für Chelsea – BVB wieder fit. „Die letzten beiden Einheiten hat er komplett gemacht“, berichtet Terzic.

Malen als X-Faktor?

Seit anderthalb Jahren spielt Malen nun schon in Dortmund, der große Durchbruch gelang ihm bisher nicht – im Gegenteil. Zu schwankend sind seine Leistungen, zu selten sticht er heraus. Allerdings könnte sich das schon beim Spiel zwischen Chelsea und dem BVB ändern.

Warum? Weil Malen Einsätze auf seiner einstigen Lieblingsposition im Sturm blühen. Zwar setzt Borussia Dortmund auf Sebastien Haller, doch nach dessen Erkrankung weiß keiner, ob er nicht auch mal wieder eine Pause braucht. Gegen Leipzig lieferte er keine Vollgasvorstellung und wurde in der zweiten Hälfte ausgewechselt. Denkbar, dass Terzic ihn jetzt auch mal auf der Bank lässt. Nur dafür fehlt in Moukokos Abwesenheit die Alternative. Eine Lücke, die Malen stopfen kann.

Chelsea – BVB: Früher ein starker Stürmer

Noch für PSV Eindhoven machte sich Malen einen Namen als Mittelstürmer. Als solcher erzielte er vor seinem Dortmund-Wechsel wettbewerbsübergreifend 27 Tore in einer Saison. Angekommen im Ruhrgebiet setzte man ihn dann allerdings auf den Flügel, wo es fortan nicht mehr so lief.

Es ist also nicht vermessen anzunehmen, dass Malen in Zukunft und vielleicht schon bei Chelsea – BVB als Stürmer zum Einsatz kommt. Gegen Hertha BSC Berlin vor zweieinhalb Wochen war es schon mal so weit – und prompt traf Malen. Auf der Position könnte er also Gold wert sein.