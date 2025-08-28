Champions League: BVB im Lospech! Doch für SIE kommt es knüppeldick

Dank eines fulminanten Last-Minute-Endspurts in der vergangenen Spielzeit spielt der BVB in dieser Saison in der Champions League. Niko Kovac führte Borussia Dortmund noch am letzten Spieltag unter die besten Vier.

Am Donnerstag (28. August) kam es dann zur Auslosung der neuen Champions-League-Saison. Der BVB erwischte dabei keine einfachen Lose für die anstehende CL-Ligaphase. Doch für sie kommt es noch dicker!

Champions League: Anspruchsvolle BVB-Gruppe

Mit Zlatan Ibrahimovic und Kaka fungierten in diesem Jahr zwei echte Legenden des Fußballs als Losfeen für die neue Champions-League-Saison. Glück bescherten sie dem BVB jedoch nicht. Für Borussia Dortmund geht es zu Manchester City, Juventus Turin, Tottenham Hotspur und den FC Kopenhagen. Im heimischen Westfalenstadion empfängt man Inter Mailand, Villareal, Bodö/Glimt und Athletic Bilbao.

Vor allem bei den Auswärtsreisen erwarten den BVB also echte Hammer-Spiele. Die attraktiven Lose blieben dagegen aus. Aus Sicht der Fans von Borussia Dortmund wären Gastspiele an der Anfield Road zu Liverpool oder im Estadio Bernabeu zu Real Madrid sicher attraktiver gewesen.

PSG erwischt Todes-Gruppe

Den Vorjahres-Sieger der Champions League Paris Saint-Germain hat es dagegen noch härter erwischt. Die Gegner von PSG heißen: Bayern München, Barcelona, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon, Newcastle United und Athletic Bilbao.

Auf die Mannschaft von Luis Enrique wartet also an allen acht Spieltagen der Ligaphase ein absolutes Hammer-Duell. Will PSG an den Erfolg vergangener Saison anknüpfen, muss man also in jedem Spiel ans Limit gehen.