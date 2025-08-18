Jetzt ist es endlich passiert! Ex-BVB-Star Moukoko musste lange darauf warten

Ex-BVB-Juwel Youssoufa Moukoko hat seine monatelange Torflaute endlich beendet. Beim 3:1-Sieg seines neuen Klubs FC Kopenhagen gegen den FC Nordsjaelland erzielte er den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1.

Es war sein erstes Tor seit seinem Treffer im November 2024 für die deutsche U-21-Nationalmannschaft. Ein besonders befreiender Moment für den 20-Jährigen, der beim BVB zuvor keine Rolle mehr gespielt hatte.

Erlösung für Ex-BVB-Talent Moukoko

Moukoko wirkte erleichtert nach seinem Tor. „Zuletzt hatte ich viele Torchancen, und jetzt hat es endlich geklappt,“ sagte er. Sein Treffer leitete die Wende ein, bevor seine Teamkollegen den Sieg sicherten. Der FC Kopenhagen führt damit weiter die dänische Liga an, nach vier Siegen aus fünf Spielen.

Auf Vereinsebene musste Moukoko sogar noch länger auf ein Erfolgserlebnis warten. Sein letzter Treffer datiert aus seiner Leihe vom BVB an den OGC Nizza im September 2024. Damals traf er doppelt beim klaren 8:0-Sieg gegen St. Etienne. Doch dieses Glanzlicht blieb sein einziger Erfolg während der Zeit in Frankreich.

Moukoko schielt auf Europa

Im „Right to Dream Park“ von Nordsjaelland köpfte Moukoko sich aus der Krise. „Das möchte ich gerne fortsetzen“, sagte er nach dem Spiel hoffnungsvoll. Sein Ziel ist es, für den FC Kopenhagen viele weitere Tore zu erzielen. Der Treffer könnte ein Wendepunkt in seiner jungen Karriere sein.

Schon am Mittwoch bekommt er die nächste Chance: In den Champions-League-Playoffs trifft Kopenhagen auf den FC Basel. Dort trifft Moukoko nicht nur auf starke Gegner, sondern auch auf einen alten Weggefährten vom BVB: Moritz Broschinski. Moukoko hofft, dass ein weiterer Treffer in seiner neuen Heimat gelingt.

