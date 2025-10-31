Moukoko-Hammer! Ex-BVB-Juwel sorgt für großes Staunen

Mit seinem Wechsel zum FC Kopenhagen erhoffte sich Youssoufa Moukoko endlich den großen Profi-Durchbruch. Viele Jahre hatte er beim BVB glücklos daran gearbeitet, im Herrenbereich Fuß zu fassen. Und auch die Anfangszeit in Dänemark fiel schwer.

Jetzt allerdings scheint er immer besser in Form zu kommen. Zuletzt zeigte er schon im Champions-League-Spiel gegen den BVB, wozu er imstande sein kann. Und jetzt lässt Moukoko einen weiteren Hammer folgen. Ist der Knoten endlich geplatzt?

Ex-BVB-Talent Moukoko startet durch

Wie auch in Deutschland fand in Dänemark unter der Woche die nächste Runde im nationalen Pokal statt. Kopenhagen und Moukoko mussten dafür zum Zweitligisten Hobro IK reisen. Anders als zuletzt in der Liga stand der ehemalige Borusse bei diesem Spiel wieder in der Startelf – und das sollte sich lohnen.

Denn der Angreifer avancierte zum Mann des Spiels. Gleich drei Treffer erzielte er für seine Kopenhagener und sicherte damit das 4:1, welches den Einzug ins Viertelfinale bedeutete. Das erste Tor des Tages gelang ihm dabei schon nach 13 Minuten. Kurz nach der Pause ließ er dann die Treffer zwei und drei folgen.

Der Jubel beim ehemaligen BVB-Juwel war entsprechend groß. Immerhin erzielte Moukoko damit seine ersten Tore seit einem knappen Monat. Ist das für ihn im Trikot des FC Kopenhagen endgültig der Durchbruch?

Wechsel zwischen Bank und Startelf

Mit seiner Drei-Tore-Gala dürfte sich der 20-Jährige zumindest gute Chancen erarbeitet haben, bald auch in der Liga mal wieder in der Startelf zu stehen. Denn dort saß er seit dem Spiel am 21. September gegen Silkeborg zu Beginn stets auf der Bank.

Anders in den Pokal-Wettbewerben, egal ob nationaler Pokal oder Champions League. Hier startet Moukoko regelmäßig in der Startelf, wie zuletzt gegen den BVB. Was die Dortmunder-Fans an dem Auftritt ihres ehemaligen Spielers verzückte, kannst du hier lesen.