Youssoufa Moukoko verlängert bei Borussia Dortmund – pikantes Vertragsdetail enthüllt

Die Freude bei vielen BVB-Fans ist groß. Die Verlängerung von Supertalent Youssoufa Moukoko ist der Grund. Lange sah es so aus, als würde der Stürmer Borussia Dortmund am Ende der Saison verlassen.

Doch einen Tag vor dem Pflichtspielauftakt gegen den FC Augsburg (22. Januar, 15.30 Uhr) hat der BVB die Vertragsverlängerung des Youngsters verkündet. Ein pikantes Vertragsdetail wurde dabei auch noch enthüllt.

Youssoufa Moukoko verlängert

„Endlich ist es vorbei“, werden sich viele Anhänger von Borussia Dortmund gedacht haben, als Borussia Dortmund am Samstag (21. Januar) die Vertragsverlängerung des Mega-Juwels Youssoufa Moukoko verkündet hatte.

Der Youngster hat nach monatelangem Poker seine Zusage gegeben und seinen Vertrag bis 2026 verlängert. „Youssoufa ist ein außergewöhnlicher Spieler, den wir selbst ausgebildet haben, und in dem wir noch riesiges Entwicklungspotenzial sehen. Ich bin deshalb froh, dass wir Youssoufa noch vor dem Start der für uns so wichtigen zweiten Saisonhälfte davon überzeugen konnten, dass er beim BVB die beste Perspektive hat und sein Weg hier noch lange nicht zuende ist. Uns war es wichtig, die Verhandlungen in dieser Woche abschließen zu können, damit wir alle – und insbesondere auch Youssoufa – in Ruhe und voll fokussiert auf die sportlichen Herausforderungen ins Fußballjahr 2023 starten können“, sagt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

In den Vertragsgesprächen hakte es zuletzt an mehreren Stellen: Gehalt, Handgeld, Prämien und auch eine mögliche Klausel-Regelung. Nun wurde ein pikantes Detail enthüllt.

Pikantes Detail im Moukoko-Vertrag enthüllt

Laut einem Bericht der „Bild“ soll der neue Vertrag von Youssoua Moukoko beim BVB keine klassische Ausstiegsklausel beinhalten. Stattdessen einigen sich beide Partien auf eine Laufzeit von „nur“ drei Jahren.

In Dortmund soll das Mega-Talent bis zu sechs Millionen Euro im Jahr und satte zehn Millionen Euro für die Unterschrift kassieren. Zudem soll auch Berater Patrick Williams ordentlich mitverdienen.

Die Erleichterung bei den Anhängern ist groß. Schließlich waren zahlreiche Top-Klubs hinter Moukoko her. Der FC Barcelona, FC Chelsea und Newcastle United gehörten zu den größten Interessenten. Am Ende hat sich das Juwel für Borussia Dortmund entschieden. Am Sonntag darf sich der 18-Jährige auf einen warmen Empfang freuen.