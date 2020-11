BVB-Juwel Moukoko mischt in dieser Kategorie schon ganz oben mit

Am Freitag ist es soweit, dann wird BVB-Juwel Youssoufa Moukoko endlich 16 Jahre alt und darf für die Profis von Borussia Dortmund spielen. Mit Spannung erwarten die BVB-Fans diesen Tag.

Noch bevor Youssoufa Moukoko aber überhaupt ein Spiel in der Bundesliga gemacht hat, ist der Hype schon riesig. In der Kategorie „Social Media“ kann er sogar schon mit den Bundesliga-Stars mithalten.

BVB: So viele Follower hat Moukoko

Fast 750.000 Follower hat Youssoufa Moukoko aktuell auf Instagram und es werden von Tag zu Tag mehr. Damit mischt Moukoko schon im Konzert der Großen mit. Im Ranking aller Bundesliga-Stars liegt er damit nämlich auf Platz 33, knapp hinter RB-Star Justin Kluivert, dem Sohn des früheren Weltstars Patrick Kluivert (778k).

Die Liste der Profis, die er hinter sich lässt, ist lang. Von Borussia Mönchengladbach hat beispielsweise kein einziger Kicker mehr Follower als das BVB-Juwel. Nur Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Santiago Arias und Lucas Alario (beide Bayer Leverkusen), Matteo Guendouzi (Hertha BSC) und Amine Harit (FC Schalke 04) stehen noch vor ihm und spielen nicht für den BVB oder den FC Bayern München.

Moukoko trainiert fleißig für sein Debüt. Foto: imago images/Kirchner-Media

Im Vergleich zu den anderen BVB-Youngstern steht Moukoko aber noch am Anfang. Reinier hat beispielsweise 2,2 Millionen Follower, Jadon Sancho 5,1 Millionen und Erling Haaland 5,2 Millionen. Der Dortmunder mit der größten Anhängerschaft ist aber immer noch Marco Reus mit 8,9 Mio.

--------------------

Instagram-Stars: Die Top 10 der Bundesliga

Robert Lewandowski 20 Mio Follower Manuel Neuer 10,4 Mio Marco Reus 8,9 Mio Thomas Müller 8,1 Mio Jerome Boateng 6,7 Mio Douglas Costa 6,5 Mio Leroy Sané 5,7 Mio David Alaba 5,3 Mio Erling Haaland 5,2 Mio Jadon Sancho 5,1 Mio

--------------------

Moukoko hängt diese BVB-Talente ab

Allerdings hat Moukoko auch schon zwei Jungs überholt. Gio Reyna (320k) und Jude Bellingham (362k). Und all das obwohl Moukoko seinen Account auf privat gestellt hat. Das BVB-Juwel muss also zuerst bestätigen, dass du seine Beiträge sehen kannst. Vermutlich wird sich das in naher Zukunft ändern. Das sollte womöglich nur den Hype bremsen.

---------------

---------------

Steht Moukoko das erste Mal für den BVB auf dem Platz, schießt er sein erstes Tor, seinen ersten Doppelpack, dann wird seine Followerzahl vermutlich nochmal explodieren und er wird die 1 Millionen-Marke knacken. (fs)