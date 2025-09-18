DFB-Entscheidung für BVB – Wolfsburg gefallen! Dortmund-Fans schrecken direkt auf

Nach dem ärgerlichen 4:4-Unentschieden bei Juventus Turin ist Borussia Dortmund im Spiel BVB – Wolfsburg auf Wiedergutmachung aus. Am Sonntagabend (21. September, 19.30 Uhr) soll im heimischen Signal Iduna Park unbedingt ein Sieg her.

Wenige Tage vor dem Duell BVB – Wolfsburg hat der DFB nun eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Fans von Borussia Dortmund dürften sich wohl nur ungerne an dieses Spiel zurückerinnern.

Siebert pfeift BVB – Wolfsburg

Daniel Siebert gehört zu den besten und erfahrensten Schiedsrichtern in Deutschland. Der 41-Jährige durfte bereits zahlreiche Spiele in den europäischen Wettbewerben leiten, auch bei der WM in Katar war Siebert mit dabei. Für den vierten Bundesliga-Spieltag hat der DFB den gebürtigen Berliner nun mit der Leitung der Partie BVB – Wolfsburg beauftragt.

Auch interessant: BVB: Irre Enthüllung um Serhou Guirassy

Als Sieberts Assistenten werden Jan Seidel und Rafael Foltyn fungieren, vierter Offizieller ist Harm Osmers. Im berüchtigten Kölner Keller werden Benjamin Cortus Arne Aarnik sitzen. Der DFB setzt im Spiel BVB – Wolfsburg also auf jede Menge Erfahrung.

Schlechte Erinnerungen bei Borussia Dortmund

Bei den Fans des BVB dürfte diese Nachricht sicher nicht allzu gute Erinnerungen wecken. In der vergangenen Saison leitete Siebert bereits drei Spiele von Borussia Dortmund, darunter das bittere Pokal-Aus des BVB in Wolfsburg.

Mehr Nachrichten für Dich:

Auch die anderen zwei Dortmunder Spiele aus der Vorsaison liefen unter der Leitung von Siebert nicht gerade berauschend. Während man sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach knapp mit 3:2 gewinnen konnte, setzte es am 21. Spieltag gegen den VfB Stuttgart eine 1:2-Niederlage.

Deswegen werden auch dieses Mal wieder viele Blicke auf Siebert gerichtet sein. Doch beide Mannschaften fokussieren sich eher auf die drei Punkte. Wird Borussia Dortmund den nächsten Ligasieg einfahren und einen guten Saisonstart krönen oder werden die Wolfsburger im Westfalenstadion zum Spielverderber?