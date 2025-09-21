BVB – Wolfsburg: Schlotterbeck-Effekt wirkt sofort – Fans kommen nicht aus dem Staunen raus

Es war DIE Überraschung des Spieltags. Nach monatelanger Verletzungspause stand Nico Schlotterbeck beim Spiel BVB – Wolfsburg gleich wieder in der Startelf. Hatte manch ein Fan Sorge, ob das nach der langen Pause gut gehen würde (hier mehr dazu lesen), wurden diese gleich in den ersten Comeback-Minuten des Innenverteidigers belehrt.

Denn Nico Schlotterbeck agierte bei BVB gegen Wolfsburg nicht nur als gewohnt robuster Innenverteidiger. Er riss auch sofort das Aufbauspiel der Schwarz-Gelben an sich. Mit seinen präzisen langen Bällen begeisterte er die Dortmunder Anhänger.

BVB – Wolfsburg: Schlotterbeck gleich wieder gefragt

Auch wenn der Saisonstart für Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen Wolfsburg erfolgreich verlaufen war, so fieberte man dem Comeback des Innenverteidigers entgegen. Und auch Niko Kovac musste zu der Einsicht gekommen sein, dass er auf Schlotterbeck, wenn fit, nicht verzichten kann. Und so startete der 25-Jährige auch sofort.

Besonders machte sich das ironischerweise nicht hinten, sondern im Offensivspiel bemerkbar. Denn ein ums andere Mal spielte Schlotterbeck präzise, lange Bälle in die Spitze. Egal ob vertikal oder diagonal: Wenn Schlotterbeck Maß nahm, ging es schnell nach vorne.

Ein Element, das dem BVB in den Wochen vor Wolfsburg im dauerhaften Ball-Quergeschiebe hier und da verloren gegangen war. Doch mit Schlotterbeck gab es direkt frischen Wind.

Fans können es kaum glauben

Auch den Fans vor dem heimischen Fernseher blieb diese Rolle des Innenverteidigers nicht verborgen. Sogleich überschlugen sie sich in den sozialen Netzwerken mit Lobeshymnen auf ihren Vize-Kapitän:

„Was uns Schlotterbeck im Aufbau gibt, ist fast nicht in Worte zu fassen.“

„Schlotterbeck spielt so gute Bälle, ob diagonal oder vertikal. Das hat gefehlt.“

„Ach Schlotti, was haben wir Dich vermisst! Wie zuckerzart Deine Pässe kommen, ist WELTKLASSE!“

„Die Präsenz und die scharfen Pässe von Schlotterbeck verändern unser ganzes Spiel. Unser künftiger Kapitän ist beim Comeback sofort wieder der Chef auf dem Platz. Jetzt muss er auch wieder unsere Eckbälle schießen.“

Es dauerte also nicht lange, bis Schlotterbeck bei BVB gegen Wolfsburg Überzeugungsarbeit ob seines sofortigen Startelfeinsatzes geleistet hatte. In Dortmund wird man über seine Genesung mehr als nur glücklich sein.