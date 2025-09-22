BVB-Star kassiert sogar Lobeshymnen vom Schiedsrichter – „Werden wir im Bericht notieren“

Er erlebt beim BVB aktuell seine beste Phase und überzeugt dabei sowohl sportlich als auch menschlich. Besonders im Spiel gegen Juventus Turin glänzte Karim Adeyemi zuletzt mit einem Tor und einer Vorlage.

Auch gegen Wolfsburg war seine Leistung entscheidend, als er mit seinem Treffer den 1:0-Sieg des BVB sicherte. Doch jetzt bekommt Adeyemi überraschend Lobeshymnen vom Schiedsrichter.

Adeyemi in Topform beim BVB

Der Flügelspieler beeindruckt mit Schnelligkeit, Abschlussstärke und verbesserter Robustheit in Zweikämpfen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl lobte nach dem Wolfsburg-Spiel: „Er wirkt hungrig auf Tore, griffiger und in den letzten Spielen sehr professionell.“ Er zeigte sich begeistert: „Im Moment ist er wohl der beste Karim Adeyemi, den wir hier bei Borussia Dortmund bis dato gesehen haben.“

Adeyemi überzeugte jedoch nicht nur spielerisch. Beim Wolfsburg-Spiel zeigte er Fairplay, als er auf einen Vorteil verzichtete. Nachdem sich Gegenspieler Patrick Wimmer verletzte und der BVB-Star in Ballbesitz kam, spielte er den Ball absichtlich ins Aus. Der Schiedsrichter Daniel Siebert würdigte diese Geste ausdrücklich.

Fairplay von Adeyemi

Siebert lobte: „Er hat mitbekommen, weshalb er den Ball erobert hat, schießt den Ball freiwillig ins Aus und sagt, er möchte nicht von einer Verletzung eines Gegenspielers profitieren.“ Der Schiedsrichter weiter: „Finde ich sehr toll, werden wir auf jeden Fall im Bericht notieren und loben. Gerne mehr davon, liebe Profis!“

Was eine Woche für Adeyemi. Zwei wichtige Tore innerhalb weniger Tagen und jetzt auch noch Lobeshymnen für sein Verhalten auf dem Platz. Solch einen Adeyemi kann der BVB mit Sicherheit weiter gut gebrauchen.

