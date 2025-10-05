Bitterer Absturz: Ex-BVB-Star steht plötzlich vor einem Horror-Szenario

Axel Witsel erlebt mit seinem neuen Verein FC Girona einen Albtraum in der spanischen LaLiga. Der ehemalige BVB-Star ist gemeinsam mit seinem Klub in einen erbitterten Abstiegskampf verwickelt. Mit lediglich drei Punkten aus den ersten sieben Spielen steht Girona auf dem letzten Tabellenplatz. Ein Horrorstart.

Mit Borussia Dortmund und auch zuletzt bei Atletico Madrid spielte er jedes Jahr in der Champions League, jetzt geht es um die nackte Existenz in der Erstklassigkeit.

Ex-BVB-Star im Tabellenkeller

Nach seinem Wechsel sollte Witsel den Club aus Katalonien stabilisieren. In der Saison zuvor landete Girona noch auf Rang 16. Doch der Plan ging bisher nicht auf: Viermal stand der 36-Jährige auf dem Platz, helfen konnte er dennoch nicht. Der Tiefpunkt: Nach sieben Spielen sammelte Girona so wenige Punkte wie nie zuvor in der Vereinsgeschichte.

Vor zwei Jahren noch glänzte Girona. Damals galt der Club als aufstrebende Kraft in Spanien und qualifizierte sich sogar für die Champions League. Doch die Euphorie ist längst Vergangenheit. Der abrupte Absturz in der vergangenen Saison endete mit dem enttäuschenden 16. Tabellenplatz – und die Krise setzt sich nun fort.

Axel Witsel in der Krise

Für Witsel ist die Lage mehr als bitter. Der Belgier hat in seiner langen Karriere noch nie eine derart schwache Teamleistung erlebt. Beim BVB stachen seine Erfahrungen und Führungsqualitäten immer wieder hervor. Doch bei Girona scheint diese Qualität zu verpuffen, oder die Mannschaft kann seine Impulse nicht nutzen.

Mit 36 Jahren steht Witsel zusätzlich vor einer großen Frage: Wie geht es sportlich weiter? Bleibt sein Vertrag in Girona bestehen, könnte sich dieser theoretisch noch um ein Jahr verlängern. Das hängt jedoch von seinen Erfolgen ab.

Vielleicht ist es die letzte Phase von Witsels Profi-Karriere. Nach Stationen in Russland, China, Deutschland und nun Spanien könnte am Ende dieser Saison ein Rücktritt anstehen. Überraschend, sollte Witsel nicht noch ein letztes Mal seine berühmten Qualitäten abrufen können, bleibt dies kaum ausgeschlossen – obwohl er als Ex-BVB-Star stets für Comebacks bekannt war.

Mehr News:

Für Girona und vor allem für Witsel bleibt die Hoffnung, dass ein Umschwung gelingt. Aktuell ist die Bilanz jedoch erschreckend. Ob der Belgier nach dem BVB auch in neuer Rolle in Spanien ein Happy End feiern kann, bleibt abzuwarten.