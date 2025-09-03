Watzke-Hammer perfekt! Entscheidung um BVB-Boss gefallen

Hans-Joachim Watzke ist als Vorsitzender der Geschäftsführung seit Jahrzehnten das Gesicht des BVB. Doch nicht nur das. Er ist ebenso eine zentrale Figur im deutschen Fußball und behält jetzt seine Spitzenposition bei der DFL.

Der Geschäftsführer des BVB wurde einstimmig in seinen Ämtern als Sprecher des Präsidiums und Aufsichtsratsvorsitzender für weitere vier Jahre bestätigt.

Watzke und der BVB

Ohne Gegenkandidat setzte sich der 66-Jährige bei der Generalversammlung in Berlin durch. Watzke bleibt damit der mächtigste Mann im deutschen Fußball.

Neben seinen DFL-Aufgaben ist Watzke eng mit dem BVB verbunden. Beim Dortmunder Traditionsklub wird er bald das Präsidentenamt übernehmen. Auch international ist Watzke aktiv: Er ist Vizepräsident im DFB und Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Diese Rollen machen ihn zu einem einflussreichen Gestalter über den BVB hinaus.

Watzke übernimmt Verantwortung für den BVB

Die DFL sieht sich unter seiner Führung großen Herausforderungen gegenüber. Eine zentrale Aufgabe ist die Klärung des Streits um die 50+1-Regel. Die Kritik des Bundeskartellamts bringt potenzielle Klagen mit sich, die bis Anfang kommenden Jahres gelöst werden sollen. Watzkes BVB-Erfahrungen könnten hier wertvoll sein.

Auch Probleme wie die Polizeikostenübernahme bei Risikospielen und die finanzielle Stabilität der Vereine stehen auf der Agenda. Kaderkosten-Obergrenzen und die Digitalisierung sollen ebenfalls vorangetrieben werden. Neben den DFL-Baustellen bleibt abzuwarten, wie Watzke das Präsidentenamt beim BVB gestalten wird.

