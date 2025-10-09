Der Horror um ein BVB-Juwel nimmt kein Ende! Es wird immer schlimmer

Bei Borussia Dortmund zählt er noch immer zu den größten Talenten des Vereins. Doch kurzfristig hätte er bei Schwarz-Gelb keine Chance gehabt. Daher hat er sich im Sommer für einen kleinen Umweg entschieden – über die zweite Bundesliga. Denn BVB-Youngster Kjell Wätjen ist auf Leihbasis zum VfL Bochum gewechselt.

Das große Ziel: Mit Bochum um die Bundesliga-Rückkehr zu spielen und sich selbst stark weiterzuentwickeln. Doch derzeit kommt es ganz anders. Denn an der Castroper Straße brennt der Baum – und BVB-Youngster Wätjen ist mittendrin.

BVB-Juwel Wätjen und der VfL mächtig in der Krise

In Bochum herrscht pures Chaos! Nach acht Spielen hat der Pottklub magere drei Punkte auf dem Konto! Nur ein einziges Spiel hat der VfL in dieser Saison gewinnen können, alle anderen sieben gingen verloren. Zuletzt gab es eine 2:3-Pleite in Kaiserslautern. Damit steht Bochum nach etwas weniger als einem Saisondrittel auf einem Abstiegsplatz.

Nachdem Dieter Hecking bereits entlassen worden ist, hat auch Interimscoach David Siebers keine Punkte holen können. Nun übernimmt ein ganz erfahrener Trainer: Uwe Rösler soll den kriselnden Revierklub wieder stabilisieren.

Das Umfeld ist einmal mehr mächtig unruhig, die Fans sind nervös. Denn gelingt unter Rösler nicht die schnelle Wende, könnte es für alle an der Castroper Straße eine ganz, ganz ungemütliche Saison werden.

Auch für Wätjen läuft es nicht

Der Wechsel zum VfL zahlt sich für Wätjen – Stand jetzt – nicht aus. Denn auch für ihn persönlich läuft es nicht. In nur vier von acht Zweitliga-Partien stand er in der Startelf, keine einzige Partie absolvierte er über die volle Distanz. Eine Torbeteiligung gelang ihm auch noch nicht.

Das BVB-Juwel wird jetzt hoffen, dass er unter Rösler eine größere Rolle spielen wird. Zuletzt war er hintendran. So oder so muss sich beim VfL schnell etwas ändern. Denn die Angst vor einer weiteren Horror-Saison wird in Bochum größer und größer.