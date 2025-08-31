Aufsehen bei BVB – Union! Fans mit klarer Botschaft

Beim zweiten Bundesligaspiel der Saison hatte Borussia Dortmund Union Berlin zu Gast. Es war zugleich das Saisondebüt für den BVB vor eigener Kulisse im ausverkauften Signal Iduna Park.

Typisch für die Fans von Borussia Dortmund: Vor besonderen Ereignissen gibt es eine besondere Choreografie der Anhänger – Choreos, die die gesamte Fußballwelt ins Staunen versetzen. So auch beim Heimspiel gegen Union Berlin zur Saisoneröffnung vor eigener Kulisse.

Vor Borussia Dortmund – Union Berlin: eine spektakuläre Choreo

Bereits vor Anpfiff herrschten starke Emotionen. Es wurde dem verstorbenen Fan Michael Steinmetzer gedacht, der nach dem ersten Spieltag gegen St. Pauli tragisch ums Leben gekommen war. Daraufhin erklang in emotionaler Stimmung das Lied „You’ll Never Walk Alone“.

Als die Spieler schließlich den Platz betraten, folgte dann eine Choreo über die gesamte Südtribüne. Die „Gelbe Wand“ wurde komplett grau. Die Meisterschale war zu sehen, darunter ein großer Banner mit der Aufschrift: „Grau is‘ im Leben die Theorie…“. Doch das war erst der Anfang – spektakulär wurde es danach.

BVB-Fans begeistert

Denn es handelte sich um eine Wendechoreo: Plötzlich verwandelte sich die Südkurve komplett in Grün. Eine Figur in BVB-Hose und Stutzen wurde hochgezogen, darunter erneut ein Banner, das den vorherigen Spruch vollendete: „Entscheidend is‘ auf’m Platz“. Eine besondere Botschaft an die gesamte Mannschaft: Titel sind nur Theorie – entscheidend für die BVB-Fans ist, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt.

Auf „X“ ist sich die Fanszene von Borussia Dortmund einig: „Choreo ist so gut. Großen Respekt mal wieder“, schrieb ein BVB-Anhänger. Ein anderer Fan äußerte begeistert: „Was eine Choreo, alter!“ Klar ist: Die BVB-Fans liefern immer wieder spektakuläre Aktionen und haben dies auch vor der Partie gegen Union Berlin erneut bewiesen.