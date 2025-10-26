Aufregung bei BVB-Nachwuchs! Trainer kündigt „Konsequenzen“ an

Eigentlich läuft es für die U19 von Borussia Dortmund wie am Schnürchen. In der A-Junioren-Bundesliga führt der BVB die Gruppe H derzeit vor Bochum und Leverkusen an. Zudem hat man noch keine einzige Niederlage kassiert, hat den besten Angriff und die beste Abwehr.

Und doch ist die Stimmung nicht immer gänzlich blendend. Das zeigte sich nun beim Spiel der BVB-Junioren gegen den Rivalen aus Leverkusen. Beim 1:1 sorgten zwei schwarz-gelbe Jungspunde für Aufregung. Trainer Felix Hirschnagl will das nicht einfach so stehen lassen.

BVB-Junior fährt Mitspieler an

Was war passiert? Für Aufregung sorgte unter anderem Marwan Mirza. Der Stürmer war in der zweiten Halbzeit von der Bank gekommen und rund zehn Minuten vor dem Abpfiff in einen Disput mit seinem Mitspieler verwickelt. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, erwiderte Mirza auf eine taktische Anweisung seines Kollegen Tim Degener: „Halt mal die Fresse, Digga.“

Sofort soll dies für Diskussionen gesorgt haben. Trainer Hirschnagl, der die Mannschaft im Sommer vom mittlerweile abgewanderten Mike Tullberg übernommen hatte, stellte nach Abpfiff klar: „Das ist ein No-Go. Das wird Konsequenzen innerhalb der Mannschaft haben“, so der U19-Coach des BVB.

Auch Top-Talent Albert im Fokus

Und auch Top-Talent Mathis Albert fiel (dieses Mal negativ) auf. Ihn wechselte Hirschnagl im zweiten Durchgang aus – was Albert gar nicht passte. Zunächst setzte er sich auf die Tribüne. Dort ermahnte ihn der Schiedsrichter, er solle doch bitte auf der Ersatzbank Platz nehmen. Dort angekommen, brach er eine Diskussion mit seinem Trainer vom Zaun, weil ihm die Auswechslung nicht gefiel.

Wegen der Entgleisungen der beiden Youngsters hielt Hirschnagl der Mannschaft in der Kabine eine Predigt. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ verrät er: „Ich habe den Jungs gesagt: ‚Wenn sie mal irgendwann die Chance haben, hochzukommen und so etwas bei Niko Kovac machen: Dann ist es vorbei.‘ Das geht einfach nicht. Daraus müssen sie lernen.“

Zwar gestand Hirschnagl beiden zu, dass sie junge Menschen seien, dennoch werde in diesem Geschäft Reife erwartet. Beim nächsten Spiel der BVB-Junioren haben beide Spieler die Chance, zu zeigen, dass sie ihre Emotionen besser im Griff haben können.