Heftiger Nackenschlag! BVB-Talente zurück auf dem Boden der Tatsachen

Schon wieder das frühe Aus im Pokal für die U19 von Borussia Dortmund. Vier Tage nach dem 3:0-Feuerwerk in der Youth League bei Manchester City setzte es für den BVB ein 0:2 gegen den VfL Bochum. In Hälfte zwei sah es besser aus, doch die Wucht fehlte.

BVB-Trainer Felix Hirschnagl suchte keine Ausflüchte: „Man hat gemerkt, dass uns die Körner irgendwann ausgegangen sind. Die Woche war taff, aber das soll keine Ausrede sein“.

Borussia Dortmund früh raus im U19-Pokal

Neben den U17-WM-Teilnehmern fehlten im Vergleich zum Mittwoch (hier mehr zum Hammer gegen City) auch die Verstärkungen aus der U23. Das spürte Borussia Dortmund in den Zweikämpfen und beim Tempo. Trotzdem marschierte die Truppe anfangs mutig.

Doch mit zunehmender Spielzeit schwanden die Kräfte. Hirschnagl wurde deutlich: „Für unseren Fußball brauchen wir maximale Energie und das war heute irgendwann nicht mehr möglich. Der Wille ist da, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Zwei „leichte Gegentore“ rissen früh Löcher in den Matchplan. Eines kurz nach dem Anpfiff, das andere unmittelbar vor der Pause. Plötzlich lief Borussia Dortmund hinterher. Bochum lauerte und tat genau das, was dem Favoriten wehtut.

Borussia Dortmund hadert mit Effizienz

Innenverteidiger Elias Benkara brachte die Stimmung auf den Punkt: „Die zweite Halbzeit war unglücklich. Wir sind angerannt, aber Ball wollte einfach nicht ins Tor.“ Bitter, denn in der DFB-Nachwuchsliga hatte Borussia Dortmund den VfL bereits zweimal geschlagen. Im Pokal zeigte Bochum jedoch die abgezocktere Seite. Sie zerstörten Rhythmus und nahmen Zeit von der Uhr. Das nahm dem BVB die Luft.

Optisch dominierte Borussia Dortmund nach dem Wechsel, spielte bis zum Strafraum gefällig. Doch der letzte Pass fehlte, ebenso die Wucht im Abschluss. Viele Wege, wenig Ertrag. Die Schwarzgelben rannten, die Minuten verrannen. Die intensive Woche nagte sichtbar. Die Emotionen, das Manchester-Statement – all das kostete Körner. Hirschnagls Satz bleibt hängen, doch Ausreden verbietet sich Borussia Dortmund selbst. Genau das zeichnet die U19 aus: Haltung statt Jammern.

Am Ende bleibt ein verdienter Sieg für clevere Gäste und ein Dämpfer für Borussia Dortmund. In Brackel nahm der Pokal-Traum ein frühes Ende. Die Lehren liegen auf der Hand. Jetzt zählt Regeneration, damit Borussia Dortmund wieder den Turbo zündet.