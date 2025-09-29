Verstärkung für die Offensive? BVB könnte in Spanien fündig werden

Es läuft zum Saisonstart beim BVB. Unter Niko Kovac konnte Schwarz-Gelb aus den ersten fünf Ligaspielen 13 Punkte holen. Damit steht man auf einem starken Tabellenplatz zwei. Für die Verantwortlichen jedoch kein Grund, die Füße hochzulegen.

So laufen im Verein bereits die Planungen für die kommenden Transfer-Perioden. Der BVB zeigt demnach großes Interesse an Tyrhys Dolan von Espanyol Barcelona. Laut dem Portal „fichajes.net“ beobachten die Dortmunder Scouts den 23-jährigen Offensivspieler intensiv. Seine Vielseitigkeit und Dynamik haben ihn auf das Radar des BVB gebracht.

Dolan passt ins Anforderungsprofil des BVB

In Dortmund sieht man großes Entwicklungspotenzial in Dolan. Demnach sieht der Plan der Bosse vor, den Engländer zeitnah zu verpflichten, bevor dessen Preis weiter in die Höhe explodiert. Der Tempodribbler beeindruckte in dieser Spielzeit bei Espanyol bereits mit zwei Torvorlagen. Als variabler Angreifer passt er ins Profil des BVB, der vielseitige Offensivspieler für das 3-4-2-1-System sucht.

Espanyol Barcelona kennt Dolans Potenzial allerdings genau und plant langfristig mit ihm. Der Verein sieht in Dolan einen Unterschiedsspieler, der das Spiel mit Tempo und Technik prägen kann. Dennoch könnte der BVB den Youngster auf einer der Zehnerpositionen einsetzen, wo sein Talent perfekt zur Geltung käme.

Kontaktgespräche des BVB im Winter?

Der BVB erwägt, noch im Januar Gespräche mit Dolans Umfeld zu beginnen. Espanyol dürfte zwar hartnäckig bleiben, doch eine schnelle Einigung im Winter scheint möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Interesse an Dolan noch nicht allzu groß. Fraglich, wie lange das angesichts seiner Leistungen noch so bleibt.

Eine konkrete Ablösesumme lässt sich für Dolan derweil noch nicht prognostizieren. In dieser Causa gilt es wohl die kommenden Monate und die Entwicklung des 23-Jährigen abzuwarten.