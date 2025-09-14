Katastrophen-Start für Tullberg! Ex-BVB-Coach mit Debakel

Mike Tullberg wurde in seiner Zeit beim BVB zu einem echten Fanliebling. Als Erfolgscoach der U19 sprang er in der vergangenen Saison nach der Entlassung von Nuri Sahin als Interimstrainer ein und konnte bei seinen drei Spielen an der Seitenlinie der Profis einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Nachdem es für Tullberg dann in der U23 des BVB weiterging, folgte kürzlich der überraschende Wechsel. Tullberg ist zum dänischen Erstligisten FC Midtjylland gewechselt – und erlebte dort jetzt einen Katastrophen-Start.

Tullberg hat dem BVB den Rücken gekehrt

Nach nur sechs Spielen in der neuen Saison der U23 folgte die bittere Nachricht für alle BVB-Fans: Mike Tullberg wird den Verein verlassen. Bitter war es jedoch nicht aufgrund der Ergebnisse. Denn nach sechs Spielen hatte der ehemalige BVB-Coach mit der U23 nur acht Punkte gesammelt – wahrlich kein Glanzstart.

Dennoch war Tullberg eine Figur, die man vereinsintern gerne gehalten hätte. Doch der 39-Jährige nutzte seine Mega-Chance. Von der Regionalliga wurde er in die dänische Erstliga befördert, hin zum FC Midtjylland, der sogar in der Europa League spielt.

Tullberg verpatzt den Start

Doch Tullberg erlebte am Sonntag (14. September) den denkbar schlechtesten Start. Der FC Midtjylland hatte vor seiner Ankunft 17 Spiele in Folge nicht verloren! Doch Tullberg konnte diese Serie nicht fortsetzen. Bei seinem ersten Spiel als FC-Midtjylland-Trainer gegen den FC Nordsaelland verlor sein Team mit 0:1 – die erste Niederlage nach 17 Spielen.

Tullberg kommt – und der FC Midtjylland verliert: Schlimmer hätte es wohl kaum laufen können. Tullbergs Team hat damit auch den Anschluss an die Tabellenspitze verloren und der FC Nordsaelland konnte mit dem Sieg auf drei Punkte an Midtjylland heranrücken. Den Start des Ex-BVB-Coaches hatten sich wohl alle Seiten anders vorgestellt.