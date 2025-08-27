Jetzt ist alles klar! BVB-Transfer im Anflug

Die lang ersehnte Transfer-Offensive des BVB ist endlich da! Erst kürzlich konnte Borussia Dortmund die Transfers von Carney Chuwuemeka und Aaron Anselmino fix machen. Doch Sportdirektor Sebastian Kehl hat noch lange nicht fertig.

Denn bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September soll noch der ein oder andere Spieler zum BVB wechseln. Nun macht Schwarz-Gelb erneut Nägel mit Köpfen. Mit diesem Transfer-Flirt ist jetzt alles klar!

BVB mit Silva einig

Lange hatte es sich angedeutet, nun ist der Deal wohl durch: Fabio Silva wird von den Wolverhampton Wanderers zu Borussia Dortmund wechseln. Das vermeldet der Transfer-Journalist Fabrizio Romano am Mittwoch (27. August).

Demnach legt der BVB für den portugiesischen Stürmer rund 25 Millionen Euro auf den Tisch. Darin enthalten sein sollen allerdings auch einige Bonuszahlungen. Die Fix-Summe dürfte vorerst also etwas geringer ausfallen. Silva soll sich schon zeitnah auf den Weg nach Dortmund machen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Im Anschluss steht die Vertragsunterschrift an. Silva soll bis 2030 beim BVB unterschreiben.

Doppelspitze mit Guirassy?

Gegen Top-Stürmer Serhou Guirassy dürfte Silva, trotz seiner starken Vorsaison in der spanischen La Liga, vorerst das Nachsehen haben. Allerdings könnte Trainer Niko Kovac die beiden Goalgetter auch zusammen im Doppel-Sturm aufstellen. Im Angriff hat der BVB nun also gleich zwei starke Optionen.

Ob Silva schon beim kommenden Heimspiel gegen Union Berlin (31. August, 17.30 Uhr) im Kader stehen wird, ist derzeit offen. Spätestens in Heidenheim (13. September, 15.30 Uhr) dürfte der 23-Jährige dann aber sein Debüt feiern.