Steht ein Hammer-Transfer bevor? BVB schielt auf Bundesliga-Shootingstar

Der BVB dürfte mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Trotz des verpassten Siegs gegen RB Leipzig (1:1) rangiert Schwarz-Gelb immer noch auf Tabellenplatz zwei, ist damit weiter ärgster Bayern-Jäger.

Für die Dortmunder Chefetage bleibt nun etwas Luft, um die aktuelle Situation des BVB zu analysieren. Dabei dürfte der Blick auch auf eventuelle Puzzleteile gehen, die der Mannschaft von Niko Kovac derzeit noch fehlen. Hat man ein solches nun bei der Konkurrenz gefunden?

El Mala beim BVB hoch im Kurs

Schon bei der U19-Europameisterschaft im Sommer deutete Said El Mala mit sagenhaften sieben Scorerpunkten in vier Spielen an, was für ein großes Potenzial in ihm steckt. Wenige Monate später beweist der Flügelspieler das auch auf der großen Fußball-Bühne. Beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln ist El Mala der Shootingstar schlechthin, konnte bereits mit zwei Toren und einer Vorlage auf sich aufmerksam machen.

Gut aus Kölner Sicht, dass man erst im Sommer ein Angebot über 20 Millionen Euro von Premier-League-Klub Brighton für El Mala ablehnte. Denn nun kann der Youngster den Domstädtern vorerst nicht nur bei der Mission Klassenerhalt helfen, sondern dem Klub in Zukunft auch eine noch höhere Ablösesumme bescheren. Bereits jetzt sind erste Teams an dem deutschen U-Nationalspieler interessiert. So auch der BVB.

Mega-Ablöse steht im Raum

Das berichtet der Pay-TV-Sender „Sky“. Demnach ist die Dortmunder Chefetage sogar schon länger an El Mala dran. Bevor dieser im Sommer 2024 von Viktoria Köln zum Stadtnachbarn wechselte, wollte der BVB den 19-Jährigen bereits für die eigene U23 gewinnen. Klappt es mit einem Wechsel nach Dortmund nun im zweiten Anlauf?

Sicher ist das keineswegs. Denn ein Transfer dürfte frühestens nach dieser Saison zustande kommen. Dazu soll die Kölner Seite eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro abrufen. Dreht El Mala in den kommenden Monaten allerdings weiter so auf wie bisher, dürfte diese Summe noch weiter nach oben gehen. Ob der BVB dann noch mitbieten kann, bleibt abzuwarten.