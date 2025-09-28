Gerüchte halten an! Schnappt der BVB beim FC Barcelona zu?

Beim BVB dürfte man mit dem Start in die neue Saison sicher zufrieden sein. In allen Wettbewerben ist die Mannschaft von Niko Kovac noch ungeschlagen, dazu steht man in der Bundesliga auf Tabellenplatz zwei.

Für die Chefetage von Borussia Dortmund gibt es dennoch wenig Gründe, sich auf dieser komfortablen Situation auszuruhen. Viel mehr wollen sie weiter in den Attacke-Modus gehen. Sportdirektor Sebastian Kehl blickt bereits auf die kommende Transferperiode. Greift der BVB in Barcelona zu?

BVB: Wird Bardghji ein Thema?

14 Tore hat das Kovac-Team in den ersten sechs Pflichtspielen erzielt. An der Offensive des BVB scheitert es im bisherigen Saisonverlauf definitiv noch nicht. Borussia Dortmund präsentiert sich enorm spielfreudig. Dennoch scheint man bei Schwarz-gelb weiter Verbesserungspotenzial zu sehen. In diesem Zuge könnte der BVB seine Scouts jetzt nach Barcelona schicken.

Wie das spanische Portal „fichajes.net„, soll Barca-Talent Roony Bardghji ins Visier des BVB geraten sein. Der schwedische U21-Nationalspieler wechselte erst in diesem Sommer vom FC Kopenhagen zum FC Barcelona, konnte sich bis dato im Star-Ensemble von Trainer Hansi Flick allerdings noch nicht durchsetzen. Abhilfe könnte der BVB schaffen. In Dortmund dürfte dem Rechtsaußen deutlich mehr Spielzeit winken.

Barca für Abgang offen

Die gute Nachricht: Auch in der Chefetage des FC Barcelona soll man dazu bereit sein, Bardghji gehen zu lassen. Ein Transfer-Modell dürfte allerdings nur eine Leihe vorsehen. Angesichts des Vierjahresvertrages, den der 19-Jährige erst im Juli unterschrieben hat, scheint es schwer vorstellbar, dass Barca den Youngster im Winter komplett aufgibt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Bardghji dem BVB wirklich anschließen wird. Bis zur Öffnung des Winter-Transferfensters ziehen schließlich noch einige Monate ins Haus.