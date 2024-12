Borussia Dortmund: Jetzt wird es ernst! Transfer-Guru schaltet sich in BVB-Poker ein

Sein Wort hat in der Fußball-Welt Gewicht – vor allem, wenn es auf die heiße Transferphase zugeht. Über die Jahre hat sich der Italiener Fabrizio Romano ein gigantisches Netzwerk aufgebaut. Wenn selbst er über Borussia Dortmund schreibt, werden die Fans natürlich sofort hellhörig.

So ist es auch jetzt. Die Profis von Borussia Dortmund erfreuen sich gerade einiger ruhiger Tage. Für die Bosse beginnt dagegen jetzt die Zeit der Planung. Auf der Suche nach möglicher Verstärkung haben Lars Ricken und Sebastian Kehl wohl ein Auge auf ein englisches Ausnahme-Talent geworfen.

Borussia Dortmund an Arsenal-Juwel dran?

Mit jungen englischen Spielern hat der BVB in den vergangenen Jahren kaum etwas falsch gemacht. Jadon Sancho, Jude Bellingham, Jamie Gittens – sie alle starteten in Dortmund durch. Während Sancho (Chelsea) und Bellingham (Real Madrid) mittlerweile für die europäische Elite spielen, wird Gittens von dieser aktuell umgarnt.

+++ Auch spannend: Can rechnet gnadenlos mit Mitspielern ab! Er sieht nur einen Ausweg +++

Was im Ruhrgebiet für junge Spieler möglich ist, ist mittlerweile bekannt. Und so dürfte auch Ayden Heaven darüber nachdenken, ob der Schritt zu Borussia Dortmund möglicherweise der richtige sein könnte. Laut Transfer-Experte Romano ist der BVB nämlich am Arsena-Talent interessiert.

Transfer zum Nulltarif winkt

Heaven spielt sein 2019 in der Jugend der „Gunners“. Von der Zukunft des Innenverteidigers verspricht man sich in England viel. Einziges Problem für Arsenal: die fehlende Perspektive. Bisher kam der 18-Jährige erst zwei Mal bei den Profis zum Einsatz. Da können andere Vereine sicherlich mehr Chancen auf Top-Niveau bieten.

Zudem kommt hinzu: Heavens Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Daraus ergibt sich, dass er ablösefrei zu haben wäre und interessierte Vereine wie der BVB ab dem 1. Januar frei mit dem Spieler verhandeln können. Selbst eine Unterschrift wäre dann schon möglich.

Borussia Dortmund nicht allein

Heaven würde genau in Dortmunds Beuteschema junger, vielversprechender Spieler passen. Allerdings ist man mit dem Interesse nicht allein. Auch Ajax Amsterdam, ebenfalls eine ausgesprochen hoch angesehene Adresse für Nachwuchs-Kicker, hat seinen Hut laut Romano in den Ring geworfen.

Top-News des Tages:

Ebenso will Arsenal London den Spieler natürlich nicht kampflos abgegeben. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen weiterhin. Im Idealfall will man diese bis zum Jahreswechsel abschließen – bevor Borussia Dortmund und Co. an den Spieler herantreten könnten.