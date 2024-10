BVB macht es offiziell – wichtige Entscheidung gefallen

Anfang 2024 weilte Borussia Dortmund für einige Tage in Marbella. Bei angenehmen Temperaturen in Spanien bereitete sich der BVB auf die anstehende zweite Saisonhälfte vor. Das wird sich aber nicht wiederholen.

Wie der BVB jetzt bekannt gab, hat sich die sportliche Führung gegen ein erneutes Wintertrainingslager entschieden. Als Grund gab Borussia Dortmund die ohnehin schon kurze Pause an.

BVB verzichtet auf das Wintertrainingslager

Brackel statt Marbella heißt es in diesem Winter für die Stars von Borussia Dortmund. Das Wintertrainingslager fällt in diesem Jahr aus. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte findet auf der heimischen Trainingsanlage in Dortmund statt.

„Wir haben nur eine kurze Pause zwischen dem letzten Spiel in diesem Jahr und der Fortsetzung der Bundesliga im Januar. Die Belastung für unsere Spieler ist ohnehin schon sehr hoch“, erklärt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Weiter sagt er: „Da auch die exakte Terminierung unseres Spiels gegen Leverkusen noch ungewiss ist, haben wir uns nach Abwägung aller Faktoren dazu entschieden, die Wintervorbereitung auf unserem Trainingsgelände zu absolvieren.“

Nur drei Wochen Pause

Das letzte Pflichtspiel findet in diesem Jahr erst kurz vor Weihnachten statt. Am Wochenende vom 20. bis 22. Dezember trifft Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Nach dem Jahreswechsel geht es dann zügig weiter. Am Wochenende vom 10. bis 12. Januar steigt die Bundesliga wieder ein. Der BVB trifft dann auf den amtierenden Meister Bayer Leverkusen.

Und auch in der Champions League Ligaphase geht es nach dem Jahreswechsel direkt weiter. Am 21. Januar trifft der BVB auf den FC Bologna. Eine Woche später steht das letzte Liga-Spiel gegen Schachtar Donezk an.