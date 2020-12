BVB: Klubboss erteilt Trainer-Gerücht eine Absage! „Gibt keinen Grund, warum er den Koffer packen sollte“

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Seit der Entlassung von Lucien Favre brodelt die Gerüchteküche, wer den BVB im kommenden Sommer als Cheftrainer übernehmen wird.

Dass Edin Terzic beim BVB über das Saisonende hinaus in dieser Position bleibt, gilt als äußert unwahrscheinlich. Daher kursieren einige Namen. Doch von einem Klubboss gibt es nun eine deutliche Absage.

BVB: Mintzlaff schiebt Nagelsmann-Wechsel den Riegel vor

Wer wird der nächste Trainer von Borussia Dortmund? Seit dem Rauswurf Favres halten sich vor allem die Namen zweier junger ambitionierter Trainer: Marco Rose von Borussia Mönchengladbach und Julian Nagelsmann von RB Leipzig.

BVB: Wird einer von ihnen neuer Trainer in Dortmund? Foto: imago images/opokupix

Während die Gladbacher zuletzt erklärten, dass man Rose unbedingt behalten wolle, dies aber nicht gänzlich allein bestimmen könne, schlagen die Leipziger nun einen anderen Weg ein und schieben etwaigen Trainerdiskussionen den Riegel vor, ohne den BVB konkret zu benennen. Ein Wechsel auf der Position des Übungsleiters sei aktuell kein Thema, kommentierte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Personalie bei „Sky 90“. „Nagelsmann hat sich genauso bewusst für RB entschieden, wie auch wir uns sehr früh für ihn.“

Nagelsmann wird aller Voraussicht nach bei Leipzig bleiben. Foto: imago images/Picture Point LE

Unter Nagelsmann setzen die Leipziger ihren Aufstieg im deutschen Fußball weiter fort. In der ersten Saison als RB-Trainer schaffte er es auf Platz drei in der Bundesliga und ins Halbfinale der Champions League. In diesem Halbjahr überstand man die Gruppe um Paris St. Germain und Manchester United.

Deutliche Worte von Oliver Mintzlaff. Foto: imago images/Picture Point LE

Dementsprechend sei die Stimmung gut und ein Wechsel überhaupt nicht realistisch. „Es gibt für ihn keinen Grund, warum er nach der kurzen Zeit den Koffer packen sollte“, ergänzt Mintzlaff. Nagelsmann soll in Leipzig einen Vierjahresvertrag bis einschließlich 2023 besitzen.

+++ Borussia Dortmund: Trainer-Rotation geht weiter – auch ER ist neu +++

Wie sehen die Pläne des BVB aus?

Wie genau die Planung des BVB hingegen aussieht, ist unbekannt. Die Schwarzgelben werden unter Terzic zunächst sportlich in die Spur kommen wollen. Durch das schwere Programm im Januar droht aktuell eine weitere Verschärfung der spielerischen Krise.

-----------

BVB-Top-News:

Mats Hummels rastet aus – heftige Frustreaktion des BVB-Stars

Borussia Dortmund: Zorc spricht ein Stürmer-Machtwort – und verrät die Pläne des BVB!

Borussia Dortmund: Böser Seitenhieb von Union! „Ich würde mal sagen, jetzt steht es 3:1“

----------

Bis zum Saisonende wird zunächst Edin Terzic an der Seitenlinie stehen. Schon kurz nach seiner Beförderung hatten mehrere Medien berichtet, dass dies nur ein temporärer Plan sei und er im kommenden Sommer wieder in seine Rolle als Co-Trainer rücken werde. (mh)