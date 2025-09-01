Trainer-Knall perfekt! Borussia Dortmund schaut ganz genau hin

Niko Kovac sitzt beim BVB fest im Sattel, das machte dessen jüngste Vertragsverlängerung bis 2027 deutlich. Auch der ordentliche Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen sowie dem Weiterkommen im DFB-Pokal versprechen eine ordentliche Spielzeit für Borussia Dortmund.

Ein direkter Konkurrent des BVB steckt dagegen bereits jetzt in einer heftigen Krise. Nun ziehen die Verantwortlichen Konsequenzen. Nach gerade einmal zwei Spieltagen ist der große Trainer-Knall perfekt! Borussia Dortmund schaut dabei ganz genau hin.

Borussia Dortmund: Konkurrent Leverkusen trennt sich von ten Hag

Es hatte sich nach dem blamablen 3:3-Unentschieden in Bremen bereits angedeutet, am Montagmittag (1. September) machten es die Bosse von Bayer Leverkusen dann offiziell: Erik ten Hag ist nicht mehr länger Trainer der „Werkself“. Diese Entscheidung sei auf Empfehlung der Geschäftsführung getroffen werden, heißt es in einem Statement des Vereins.

Schon bei ten Hags Einstellung im Mai hatte es Zweifel an dessen Eignung für das Amt bei Bayer Leverkusen gegeben. Zuvor hatte der Niederländer bei Manchester United nicht überzeugen können. Bereits zum Saisonstart hatte es dann erste Berichte gegeben, nach denen ten Hag intern bereits ersten Kredit verspielt hätte. Dazu soll es auch auf menschlicher Ebene nicht gepasst haben.

Zukunft mit ten Hag „nicht zielführend“

In der Vereins-Mitteilung zu ten Hags Entlassung kam auch Leverkusens Geschäftsführer Sport zu Wort: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann. Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen.“

Vorerst wird ten Hags Assistenz-Stab die Leitung des Trainingsbetrieb übernehmen. Konkrete Nachfolgekandidaten gibt es zum Zeitpunkt der Trennung noch nicht.