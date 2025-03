Hammer um Ex-BVB-Star! Kehrt er auf die große Bühne zurück?

Er gehört zu den begabtesten Spielmachern, die Borussia Dortmund je hatte. Nun könnte er die ganz große Fußballbühne erneut betreten – in anderer Rolle.

Wird Tomas Rosicky neuer Sportchef des FC Arsenal? In London soll ganz schnell ein neuer, starker Mann her. Der Ex-BVB-Star gehört zum engen Kandidatenkreis, daraus macht er selbst keinen Hehl. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Ex-BVB-Star Rosicky vor Arsenal-Rückkehr?

Einst zog er die Fäden im BVB-Mittelfeld. Und das sehr erfolgreich. Dortmunds Meistertitel 2002 machte er als Spielgestalter, Vorlagengeber und Torschütze möglich. Nach dem finanziellen Kollaps der Borussia ging er zum FC Arsenal, prägte dort die nächste Ära. Zehn Jahre spielte er für die „Gunners“, wurde zur Legende. Anschließend kehrte er zu seinen Wurzeln zurück, spielte noch ein Jahr für seinen Jugendklub Sparta Prag, wo er anschließend ins Management ging.

Und auch dieses Fach beherrscht „Schnitzel“, wie man ihn in Dortmund einst rief. Unter ihm als Sportdirektor kehrte Sparta zurück an die Spitze, gewann zuletzt zweimal den Meistertitel und war diese Saison erstmals seit 20 Jahren zurück in der Champions League. Folgt nun der nächste Karriere-Sprung?

„Weiß, dass ich auf ihrem Radar bin“

Der FC Arsenal sucht mit Hochdruck einen Nachfolger für den im November zurückgetretenen Edu. Noch im März, so die selbstauferlegte Deadline, soll eine Lösung gefunden sein. Roberto Olabe (Real Sociedad), Dan Ashworth (zuletzt ManCity) und Andrea Berta (zuletzt Atlético Madrid) gelten als heißen Kandidaten. Doch jetzt sickert durch: Auch Tomas Rosicky ist auf dem Zettel des FC Arsenal.

Darauf angesprochen bestätigt der Ex-BVB-Star: „Ich weiß, dass ich auf ihrem Radar bin oder in ihren Überlegungen in irgendeiner Form auftauche. Ich fühle mich geehrt, überhaupt von Arsenals Management in Betracht gezogen zu werden.“ Ein offizielles Angebot liege aber noch nicht vor.

Rosicky schwärmt: „Ich habe dort zehn Jahre verbracht. Das formt eine sehr starke Bindung. Die fühle ich zu Arsenal und zu Sparta Prag. Das sind die beiden Vereine, die ich liebe.“ Gute Voraussetzungen, auch in der Karriere nach der Karriere dort den großen Sprung zu machen.