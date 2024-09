BVB-Abgang schlägt ein wie eine Bombe – hat Borussia Dortmund einen großen Fehler gemacht?

War dieser Verkauf ein großer Fehler? Schon im Sommer sorgte für Kritik, dass Borussia Dortmund Tom Rothe ziehen ließ. Nun fühlen sich viele BVB-Fans bestätigt.

Nach einem furiosen (Aufstiegs-)Jahr bei Holstein Kiel schlägt der BVB-Abgang auch bei Union Berlin ein wie eine Bombe. Das 2:1 gegen Hoffenheim wurde der nächste Meilenstein. Blitzschnell hat Rothe bewiesen, woran Borussia Dortmund gezweifelt hatte: Er bringt‘s auch in der Bundesliga!

BVB-Abgang Tom Rothe verzückt Union Berlin

Wo er spielt, spielt er gut. Schon in der U19 von Borussia Dortmund zeigte Tom Rothe Woche für Woche sein Talent. Bei Schwarzgelb rieb man sich die Hände, denn so talentierte Außenverteidiger sind weltweit inzwischen rar und heiß begehrt. Auch sein Profi-Debüt glich einem Urknall. Bei der 6:1-Gala gegen Wolfsburg stand er 2022 direkt in der Startelf und krönte eine bärenstarke Leistung mit einem Tor.

Für den Durchbruch bei einem Spitzenklub wie dem BVB aber braucht es mehr als Talent. Und so entschied man sich für eine Leihe zu Holstein Kiel. Und auch in der 2. Bundesliga ließ er alle staunen. In Windeseile wuchs er zu einem der besten Verteidiger der ganzen Liga heran, hatte obendrein auch mit 14 Scorerpunkten maßgeblichen Anteil am ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Dann ging es zurück nach Dortmund. Doch der BVB war sich nicht sicher: Kann Tom Rothe auch in der Bundesliga so zünden?

BVB hat Rückkauf-Option

Wegen dieser Unsicherheit holte man lieber Yann Couto und ließ Rothe ziehen. Union Berlin schlug für 5 Millionen Euro Ablöse zu. Geld, das anscheinend sehr gut angelegt ist. Der Saisonstart in Köpenick – er ist der nächste Rothe-Hammer. Von jetzt auf gleich rutschte er in die Startelf, ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Die Frust-Saison 2023/24 scheint vergessen. Auch dank Rothe, der nun obendrein zum Matchwinner avancierte.

Beim 2:1 gegen Hoffenheim folgte sein erstes Bundesliga-Tor für die „Eisernen“. Bei Abpfiff war klar: Es war der Siegtreffer. Beim BVB wird man derweil immer nervöser. War es ein großer Fehler, Tom Rothe zu verkaufen?

Immerhin: Dortmund hat sich abgesichert. In den Union-Vertrag von Tom Rothe ließ man sich eine Rückkauf-Option schreiben. Für knapp über 10 Millionen Euro, so hört man, kann man den Youngster zurückholen. Und schon kurz nach seinem Abgang stellte der klar: „Wenn Dortmund die Option ziehen möchte, dann nehme ich das an.“ Hier mehr.