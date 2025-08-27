Nagelsmann sorgt für BVB-Tiefschlag – Kehl-Entscheidung erweist sich als bitterer Fehler

Kaum ist die neue Bundesliga-Saison gestartet, geht sie auch schon wieder in die Länderspielpause. Nach dem Heimspiel gegen Union Berlin (31. August, 17.30 Uhr) geht es für viele BVB-Profis zur Nationalmannschaft.

Nach der jüngsten Kaderverkündung von Julian Nagelsmann dürfen sich auch dieses Mal einige Dortmunder freuen. So werden Karim Adeyemi, Waldemar Anton und Pascal Groß erneut zum DFB-Team gehören. Dort werden sie nun auf ein ehemaliges BVB-Talent treffen. Diese Entscheidung wird Sebastian Kehl heute bitter bereuen.

Nagelsmann beruft Ex-BVB-Juwel Collins

Wir schreiben Sommer 2023. Nnamdi Collins, der bereits seit seinem zwölften Lebensjahr beim BVB spielt, macht den Schritt aus dem Jugendbereich in den Seniorenfußball. Doch eine Perspektive bei den Profis hat der nicht, stattdessen soll es vorerst in die zweite Mannschaft gehen. Doch Collins hat andere Pläne, Eintracht Frankfurt klopft an. Und BVB-Sportdirektor Kehl lässt das Eigengewächs ziehen – für gerade einmal eine Million Euro Ablöse.

Bei der SGE beißt sich Collins durch. Nach einer ersten Saison mit Anlaufschwierigkeiten ist dem 21-Jährigen in der vergangenen Spielzeit der Durchbruch gelungen. In der Dreier-Abwehrkette von Trainer Dino Toppmöller ist er inzwischen gesetzt, zeigt Spiel für Spiel starke Leistungen. Das ist auch Julian Nagelsmann nicht entgangen. Der Bundestrainer hat Collins nun für die anstehenden Spiele gegen die Slowakei (Donnerstag, 04. September, 20.45 Uhr) und Nordirland (Sonntag, 07. September, 20.45 Uhr) nominiert.

BVB-Mangel in der Defensive

Damit findet Collins‘ steiler Aufstieg seinen vorläufigen Höhepunkt. Beim BVB dürfte man sich derweil sicher in den Hintern beißen, den Innenverteidiger vor zwei Jahren zum Spottpreis abgegeben zu haben.

Dabei könnte man Collins angesichts des aktuellen Personal-Notstands in der Dortmunder Defensive so gut gebrauchen. Stattdessen schnürt das langjährige BVB-Juwel seine Schuhe nun in Frankfurt – und dürfte damit sicher mehr als zufrieden sein.