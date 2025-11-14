Ex-BVB-Trainer wird zum großen Helden! Plötzlich feiert ihn eine ganze Nation

Zwei Jahre lang war er Trainer von Borussia Dortmund. Von 2015 bis 2017 war Thomas Tuchel beim BVB im Amt. Im Schnitt sammelte er 2,12 Punkte pro Spiel – ein starker Wert, der für eine gute Zeit in Dortmund spricht. Sein Highlight auf der BVB-Trainerbank: Der DFB-Pokal-Sieg 2016/17.

Nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund folgte noch eine große Karriere, mit vielen Erfolgen. PSG, Chelsea, FC Bayern – Tuchel stieg bei diesen Vereinen zur absoluten Trainer-Elite auf. Seit Anfang des Jahres ist der ehemalige BVB-Coach jetzt englischer Nationaltrainer – und plötzlich feiert ihn eine gesamte Nation.

Ex-BVB-Trainer Tuchel zum England-Helden

Zu erwarten war der Schritt kaum. Schließlich kannte man Tuchel bislang nur als Mannschaftstrainer. Falls eine Nationalmannschaft in Frage gekommen wäre, hätten die meisten wohl mit der deutschen gerechnet. Aufgrund seiner Zeit beim FC Chelsea, die mit dem Champions-League-Sieg 2020/21 gekrönt wurde, ist der Ex-BVB-Trainer aber in England gut in Erinnerung geblieben – so sehr, dass man ihm nun sogar den Posten des Nationaltrainers anvertraut.

+++ Neuer Job für Ex-BVB-Direktor Sven Mislintat? Ein Bundesligist macht Ernst +++

Und zwar unter großer Skepsis der Anhänger. Einen ausländischen Trainer in der Nationalmannschaft? Den Fans einer großen Fußballnation wie England war dies zu Beginn ein Dorn im Auge. Die Aufregung war enorm. Doch plötzlich ist alles anders. Eine gesamte Nation feiert Tuchel jetzt.

England plötzlich WM-Favorit

Sieben Spiele in der WM-Qualifikation hat die englische Nationalmannschaft jetzt bestritten – und alle sieben wurden unter dem ehemaligen BVB-Trainer gewonnen. Die unfassbare Statistik dabei: England kassiert kein (!) Tor. Sieben Siege, null Gegentore: Tuchel hat selbst die Skeptiker nun auf seine Seite gebracht.

Hier mehr News für dich:

Der 2:0-Erfolg am Donnerstagabend gegen Serbien untermauert Englands erstaunliche Form noch einmal. Bereits vor dem letzten Qualifikationsspiel gegen Albanien am Sonntag, ist England schon als Gruppenerster für die WM qualifiziert. Die „Three Lions“ werden an der WM in den USA, Mexiko und Kanada sicher teilnehmen – mit dieser Form gehen sie sogar als Mit-Favoriten ins Turnier.