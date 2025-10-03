Ex-BVB-Star mittendrin – über dieses Spiel wird man noch in Jahren sprechen

Dieses Spiel ist etwas für die Geschichtsbücher – und Ex-BVB-Star Thomas Meunier war mittendrin!

Die AS Rom hat sich beim Heimauftakt in der Europa League blamiert. Im Spiel gegen Meuniers OSC Lille verschoss die Mannschaft von Gian Piero Gasperini unglaubliche drei (!) Elfmeter und verlor am Ende knapp mit 0:1.

Ex-BVB-Star Meunier erlebt irres Spiel

90 Minuten stand Ex-BVB-Star Meunier auf dem Platz, 80 Minuten lang war es ein unaufgeregtes Fußballspiel. Schon früh gerieten die Römer ins Hintertreffen: Nach einem Patzer von Kostas Tsimikas traf Hakon Haraldsson ins rechte obere Eck – keine Chance für Rui Patricio im Tor der Roma. Die Giallorossi kämpften sich ins Spiel, fanden offensiv aber kaum Lösungen.

Das kuriose Drama begann ab der 81. Minute, als nach einem Handspiel der Franzosen der Schiedsrichter per VAR auf den Punkt zeigte. Artem Dovbyk trat an, setzte seinen schwachen Schuss ins rechte untere Eck – und scheiterte kläglich an Lilles Keeper Berke Özer. Für die Zuschauer im Olimpico begann das Elfmeter-Chaos.

Roma-Blamage, Ex-BVB-Star jubelt

Nach VAR-Überprüfung wurde der Strafstoß wiederholt, da zwei Lille-Spieler zu früh in den Strafraum liefen. Wieder probierte es Dovbyk, wieder war Özer zur Stelle. Es hätte kaum schlimmer kommen können. Doch: Der Elfer musste erneut ausgeführt werden, diesmal wegen Özers Abwehraktion vor der Linie. Jetzt trat Matias Soulé, nicht Dovbyk, an. Der Argentinier entschied sich fürs linke Eck, aber auch dort wartete Lille-Keeper Özer. Dreimal versuchten es die Römer, dreimal war der Torwart der Franzosen die Endstation.

Nach Abpfiff zeigte sich Trainer Gasperini ratlos: „Es ist mir noch nie passiert, dass drei Elfmeter in der gleichen Situation verschossen wurden.“ Gleichzeitig lobte er den Einsatz seines Teams, kritisierte jedoch fehlende Effizienz: „Vielleicht waren wir nicht stark genug, um unsere Chancen zu nutzen.“

Nach dem Sieg mit seinem LOSC war Ex-BVB-Star Thomas Meunier dagegen zu Scherzen aufgelegt. Auf „X“ schreibt er nach dem Schlusspfiff: „Sieg im Elfmeterschießen, das war knapp.“ Er war einer der ersten, der Özer nach Abpfiff in die Arme fiel.