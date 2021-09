BVB: Ex-Profi schaut bei neuem Verein auf die Tribüne – und kann nicht glauben, was er sieht

Ex-BVB-Star Thomas Delaney, der beim FC Sevilla unter Vertrag steht, konnte nicht glauben, was er bei seinem neuen Klub auf der Tribüne gesehen hat.

Im Sommer verließ Thomas Delaney den BVB nach drei Jahren in Richtung Spanien und unterschrieb beim FC Sevilla einen Vertrag bis 2025.

Als der Ex-BVB-Star bei den Partien seines neuen Klubs auf die Tribüne schaut, kann er nicht glauben, was er sieht.

BVB: Ex-Profi ist nach DIESEM Blick auf die Tribüne überrascht

Bislang war Delaney beim andalusischen Traditionsverein in fünf Pflichtspielen auf der Bank – am vergangenen Wochenende sah er dabei die die Gelb-Rote-Karte wegen Meckerns.

Der ehemalige BVB-Profi spielt in Sevilla im Mittelfeld Seite an Seite mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga. Ivan Rakitic, der von 2007 bis 2011 für Dortmunds Erzrivalen Schalke 04 unter Vertrag stand.

Noch musste sich der dänische Nationalspieler Sprüche aufgrund seiner Schwarz-Gelben Vergangenheit nicht anhören. Doch was er auf der Tribüne in Sevillas Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan sah, überraschte ihn.

Ex-BVB-Star Delaney: „Daran muss ich noch arbeiten“

„Ich habe bei unserem Spiel gegen Espanyol Barcelona tatsächlich zwei, drei Schalke-Trikots mit seinem Namen auf dem Rücken im Publikum gesehen. Dortmund-Trikots mit meinem Namen drauf waren noch nicht dabei. Daran muss ich noch arbeiten“, verrät der 33-Jährige im „Kicker“-Interview.

Der Grund dafür ist vermutlich die Fan-Freundschaft zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Sevilla. In der Saison 2005/06 kreuzten sich die Wege der Schalker und der Andalusier das erste und bislang einzige Mal in einem Pflichtspiel im Uefa-Cup-Halbfinale. Trotz der 0:1-Niederlage erinnern sich viele S04-Fans gerne an die Partie zurück, die der Beginn einer Fanfreundschaft zwischen den beiden Mannschaften war.

Delaney wird als Ex-BVB-Star also auch in Zukunft wohl damit klarkommen müssen, dass sein neuer Klub ausgerechnet zu Dortmunds Erzrivalen eine enge Bindung hat. (oa)