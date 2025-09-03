Der BVB weiß jetzt Bescheid: DFB trifft Entscheidung

Vier Punkte aus den ersten zwei Ligaspielen, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Essen. Der BVB hat einen soliden Start in die neue Saison hingelegt.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Union Berlin ist allerdings erstmal Länderspielpause angesagt. Zahlreiche Profis des BVB machen sich somit auf den Weg zu ihren Nationalmannschaften, ein kleiner Teil bleibt dagegen am Trainingszentrum in Dortmund-Brackel. Dort erreicht den BVB nun eine Nachricht des DFB – eine wichtige Entscheidung ist fix.

Pokalduell des BVB terminiert

Borussia Dortmund war bei der jüngsten Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals bekanntermaßen nicht gerade vom Glück verfolgt. Der BVB zog eines der schwersten Lose und muss bei Eintracht Frankfurt ran. Die sind ihrerseits bärenstark in die Saison gestartet und in der neuen Spielzeit noch ohne Punktverlust.

Der DFB hat das Duell zwischen der SGE und dem BVB nun terminiert. Die Partie wird am Dienstag, den 28. Oktober um 18.30 Uhr im Frankfurter Waldstadion stattfinden. Damit erwischt Borussia Dortmund den ersten von insgesamt vier möglichen Slots, in denen die zweite Runde des DFB-Pokals stattfindet. Statt einen Tag später zu spielen bleibt dem BVB nun wohlmöglich etwas mehr Zeit zur Regeneration.

Spiel läuft im Free-TV

Die gute Nachricht aus Sicht vieler Fans: Der Pokal-Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird im Free-TV ausgestrahlt. Das ZDF überträgt live. Das Duell der beiden Bundesligisten ist eines von insgesamt zwei Zweitrundenspiele des DFB-Pokals, die im Free-TV übertragen werden.

Bei dem anderen Free-TV-Spiel handelt es sich um die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München. Diese Partie wird in der ARD übertragen. Fans haben allerdings auch die Chance, alle 16 Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals bei „Sky“ zu sehen.